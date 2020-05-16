Знаменитые российские спортсменки рассказали о своем карантине

Спортсмены, находящиеся на самоизоляции по всему миру не только тренируются дома, устраивают различные челленджы, занимаются самообразованием, но и сталкиваются с обычными бытовыми проблемами. Мы посмотрели, как переносят этот непростой период прославленные чемпионки.

Юлия Ефимова: Ежедневное плавание поднимает либидо

pryanya93 Пловчиха Юлия Ефимова постоянно выставляет в соцсетях фрагменты своих домашних тренировок.

Пловчиха Юлия Ефимова постоянно выставляет в соцсетях фрагменты своих домашних тренировок. Но без духовной пищи прожить в заточении два месяца очень сложно. Даже в Калифорнии. И вот шестикратная чемпионка мира углубилась в изучение своего вида спорта и опубликовала десять интересных фактов о плавании. Большинство из них нам оказалось очень любопытными, и мы решили «проплыть» за знаменитой пловчихой.

«Ловите 10 интересных фактов о плавании:

1. Пловцы теряют столько же пота в бассейне, сколько любои другои спортсмен теряет на земле. (Хорошо, что хлорки в бассейне достаточно)

2. Пловцы бреют все тело, так как это улучшает ощущения в воде. Бритое тело, особенно насухо, помогает сбросить доли секунды. ( Больно, неприятно, но эффективно).

3. Олимпии скии чемпион Марк Спитц был знаменит в том числе своими густыми усами. Как-то он пошутил, что они улучшают чувство воды. На следующий старт все советские спортсмены приехали с усами. (С чувством юмора у меня, вроде, нет проблем, осталось отрастить усы).

4. Одну из опаснеи ших и длинных рек - Амазонка( 5 тыс 268 км) покорил Мартин Стрел за 66 днеи , при этом отдыхав лишь по 5 часов в сутки. ( Это вызывает уважения, но я бы туда ни ногои ).

5. Первые плавательные очки были сделаны из панциреи черепах. (Такого я точно не могла представить).

6. Самым древним и жиросжигающим стилем плавания является брасс.

7. В воде человек ощущает себя на 90% легче. (Видимо, поэтому я все еще плаваю в свои «надцать» лет).

8. Олимпии скии бассейн содержит около 1млн 900 тыс литров воды. (Никогда даже не задумывалась об этом)

9. Название «бикини» произошло в последствии испытания ядерного оружия, так как создатель купальника считал, что это должно произвести эффект в виде атомнои бомбы. ( В этом что-то есть.)

10. Ежедневные занятия плаванием повышают либидо. (Так что, занимаи тесь плаванием, друзья!)

Алла Шишкина: Постарайтесь изучить избранника до свадьбы, чтобы не разругаться на самоизоляции

allashishkina_rusallo4ka Юлия Ефимова в первую очередь отправила своей подруге синхронистке Алле Шишкиной. И та поделилась в Инстаграм своими тревогами и проблемами.

Любопытно, что свое послание Юлия Ефимова в первую очередь отправила своей подруге синхронистке Алле Шишкиной. И та поделилась в Инстаграм своими тревогами и проблемами.

«Сколько времени вместе вы можете провести в быту, в сложившихся обстоятельствах, с одним человеком? Вы срываетесь, подстраиваетесь или можете отпустить ситуацию?

Вот уже 32 дня, 785 часов, 46 346 минут мы с мужем сидим в 4 стенах небольшои квартиры в 38 кв.м Нам еще повезло, что есть балкон, на которыи мы выходим «гулять».

Такое количество времени вместе очень непривычно. Ведь обычно я подолгу на сборах и приезжаю домои раз в 5 днеи , а Витя работает с утра и до вечера ежедневно, кроме выходных.

Честно признаюсь, что у меня даже не было в мыслях, что мы будем друг друга бесить или как-то напрягать. Но! Статистика разводов и опыт знакомых заставляют задуматься на этот сче т и проанализировать наши отношения

В че м секрет гармонии на изоляции?

Мы 10 лет вместе и за это время прошли очень многое. Что называется и в горе и в радости. Когда я делала перерыв в карьере мы жили обычнои жизнью в течении 1,5 лет. Так что прите рлись.

Умение слушать и слышать своего партне ра. Разговаривать, обсуждать разные, если не любые темы. Интересоваться внутренним состоянием человека, его мыслями и чувствами. В нужныи момент обнять и принести чашечку горячего какао.

Давать человеку личное пространство и время (даже в маленьком помещении). Я знаю когда Витю лучше не трогать, а дать спокои но поработать или поиграть в соньку, а он знает, что не стоит обижаться на мои короткосрочныи бес (по поводу и без) я быстро успокоюсь и извинюсь.

Наша САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА сеи час в том, что мы не можем встретиться с родными и друзьями за одним шумным столом, а так уже хочется всех обнять.

В заключение хотелось бы написать, что выбирая спутника жизни я деи ствовала по принципу 7 раз отмерь-1 отрежь. Чтобы на самоизоляции с ужасом не обнаружить, что вы совершенно не знаете своего мужа/жену, постараи тесь начать изучать избранника еще до свадьбы".

Дарья Клишина: Скучаю по предстартовому волнению

А вот еще одна российская спортсменка, живущая в Америке, прыгунья в длину Дарья Клишина уже соскучилась по соревновательному адреналину.

«Складывается впечатление, что все подустали от перебора информации и соцсетей. Хочется уже вернуться к привычному ритму и тренировочным нагрузкам. И я очень скучаю по турнирам и по тому предсоревновательному волнению. Вы там как?»

dariaklishina А вот еще одна российская спортсменка, живущая в Америке, прыгунья в длину Дарья Клишина уже соскучилась по соревновательному адреналину.

А пока Дарья между домашними тренировками загорает и напоминает, что для поднятия иммунитета необходим витамин D.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775024" frameborder="0"></iframe> Чемпионы на карантине.Из-за коронавируса профессиональным спортсменам пришлось отказаться от привычных тренировок. Но настоящие чемпионы не сдаются!

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