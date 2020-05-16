Грозит ли россиянам волна разводов после карантина

После того, как в Китае закончился карантин, у них резко выросло число разводов. Люди посидели семьями и внезапно поняли, что совсем не подходят друг другу. У нас в начале карантина тоже было много шуток на тему разводов и конфликтов. Но спустя почти два месяца шутки становятся все больше похожими на правду. Ждать ли и нам волны разводов после окончания карантина?

- Число разводов, как и конфликты, и случаи домашнего насилия, и обращения к психологу — всегда возрастают после длительных совместных праздников и после отпусков, - говорит Марина Травкова, системный семейный психотерапевт, преподаватель Института групповой и системной психологии и психотерапии (ИГиСП), член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, преподаватель магистерской программы «Системная семейная психотерапия» департамента психологии НИУ ВШЭ. - Не будет исключением и изоляция - наш вынужденный отпуск с семьей.

Нередко повседневная жизнь нас отвлекает: нам буквально некогда поругаться. Зато в отпуске это время появляется. А в изоляции у многих этого времени появилось с избытком. Кроме неожиданной возможности побыть вместе, увеличена общая тревожность и нервозность. Страх и беспомощность быстро превращаются в раздражение и агрессию, которые «выливаются» на близких. Поэтому, да, многие пары и семьи сначала стали более конфликтными, но постепенно, со временем, я вижу, что люди начали приспосабливаться, и чьи-то отношения стали лучше.

Кто-то, кто ревновал — успокоился. Кто жаловался, что муж редко бывает дома — теперь видит каково это, когда он все время дома. Люди проходят некоторую трансформацию. Кто-то шутит, что на второй неделе узнал, что жена — очень интересный собеседник. Но всплеск разводов безусловно будет. В первую очередь за счет тех, кто и до карантина был готов разойтись и не успел. А также тех, кто окончательно понял, что с этим человеком он дальше быть не хочет. А отчасти в статистику разводов попадут пары, кто поранил друг друга именно в этот напряженный момент, когда они (возможно оба одновременно) чувствовали себя беспомощными и ранимыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

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