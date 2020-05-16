2020-05-16T15:12:48+03:00
Звезды

"Все лицо разбито": дочь Лики Стар сбила машина

15-летняя девочка находится в палате хирургической интенсивной терапии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Лика Стар много лет живет в Италии. Артистка счастлива замужем за бизнесменом Анджело Сеччи.Певица Лика Стар много лет живет в Италии. Артистка счастлива замужем за бизнесменом Анджело Сеччи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дочь звезды 90-х Лики Стар попала в аварию в Италии. 15-летняя Аллегра поехала на велосипеде к морю, однако ее сбила машина. Ребенок находится в палате интенсивной терапии под неустанным контролем врачей.

Певица Лика Стар много лет живет в Италии. Артистка счастлива замужем за бизнесменом Анджело Сеччи. От него она родила двоих детей. Однако на днях со старшей наследницей звезды 90-х случилось несчастье.

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Детки растут, мама молодеет!
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Аллегра решила отправиться на море, но попала в дорожно-транспортное происшествие. "У нас есть специальные дорожки, по ним она и ехала на велосипеде, а в конце оказалась перед круговым движением. В какой-то момент дочка увидела, что на нее несется машина. Водитель задел колесо велосипеда и Аллегра пролетела три метра вперед. Когда мы появились, там уже лежали жесткие носилки, к которым ее привязали. Все лицо разбито", - поделилась в блоге артистка.

По ее словам, Аллегру привезли в больницу, сделали УЗИ, МРТ и ряд других процедур, вкололи обезболивающее и наложили гипс. "Сейчас ей уже легче, но понадобится время для того, чтобы восстановиться полностью. За ней внимательно следят врачи, она находится в палате интенсивной терапии", - поведала Лика.

Артистка провела подле дочки всю ночь, а сейчас вернулась домой к сыну. Рядом с Аллегрой дежурит отец, так как в плате может находиться только один человек. Взволнованная певица постоянно находится с ним на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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