Миллион, и два, и три: сколько зарабатывают Гагарина, Агутин и другие знаменитости на онлайн-корпоративах

Видеооткрытки, которые на карантине освоили многие звезды (разбег гонораров внушительный - от 3000 за поздравление от Родиона Газманова до 200 тысяч от Михаила Шуфутинского) - не единственный способ заработка в период простоя. Хоть и нечасто, но звезд приглашают выступить на онлайн-корпоративах, где ценник уже гораздо выше. Так, одними из первых поющих на заказ "ласточек" стали Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерий Сюткин и Елена Темникова. Большинство приглашений - на семейные праздники.

- Конечно, люди не устраивают больших праздников, собираются семейным кругом. Эти мероприятия нельзя сравнить с обычным концертом в ресторане, где несколько артистов выходят друг за другом. Это домашний ужин в красивой обстановке, когда артист появляется на мониторе компьютера или экране телевизора - у кого какие технические возможности, - рассказывает Табриз Шахиди, владелец промоутерской компании «Империя Музыки» - крупнейшего поставщика звезд на частные и корпоративные мероприятия. - Иногда артист выступает в одиночестве, иногда с командой. Как правило, из-за соблюдения безопасности каждый находится у себя дома: если это четыре музыканта и солист - они поют и играют в пяти разных окнах в Zoom. Бывает, что треки заранее записываются для какого-то события, чаще - дня рождения.

itabriz Табриз Шахиди

По словам Шахиди, таких мероприятий - мизерное количество по сравнению с корпоративами в спокойные времена:

- К тому же их нельзя сравнить с живым концертом, где заказчик получает профессиональный звук, свет, общение с артистом хотя бы на уровне "здравствуйте", "спасибо, нам очень понравилось" и совместного фото. Но люди заказывают артиста, когда им очень хочется праздника, хотя бы какого-то разнообразия, для того, чтобы сохранить оптимизм. А большие компании реализуют по-настоящему классные идеи. Так, например, один из крупнейших европейских банков заказал моему селебрити-спикеру провести онлайн-экскурсию, где он (также не выходя из дома - в качестве виртуального гида) расскажет о картинах великих художников. Такая экскурсия будет доступна исключительно тем, кто получит приглашение - клиентам банка, партнерам, ключевым сотрудникам.

Несмотря на то, что знаменитости работают в домашних условиях, о больших скидках речи не идет: максимум -20% от стоимости "живого" корпоратива. Таким образом, за один вечер звезды могут заработать и 1 млн рублей, и 2, и 3,5.

- Для клиентов ведь итак большая экономия: онлайн-мероприятия обходятся значительно дешевле, - объясняет Табриз Шахиди. - Заказчик не тратится на райдер, чтобы принять артиста, на сцену и звук, кейтеринг и декор. Все эти затраты уже неактуальны, фактически остается лишь гонорар артиста. И существенно снижать его никто не хочет, чтобы потом, когда пандемия закончится, не потерять в статусе. Я надеюсь, если не случится второй волны коронавируса, осень будет очень богатой на мероприятия. Мы уже сейчас планируем закрытые мероприятия на конец июля в России, на 29 августа - в Москве и Казахстане. Сентябрь забит уже очень плотно. Думаю, что люди сильно соскучились по праздникам и развлечениям и будут тратить последнее, чтобы отдыхать. Ведь живое общение с артистом и удовольствие от песен, когда ты сидишь в зале или большой площади, не заменить никаким онлайном.

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