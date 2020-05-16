2020-05-16T14:40:16+03:00
Наука

Королевские пингвины пикантно «портят воздух» веселящим газом

«Веселые выхлопы» пернатых обитателей Антарктиды одурманили ученых, их изучавших
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Колонии королевских пингвинов буквально погружены в облака закиси азота или веселящего газаКолонии королевских пингвинов буквально погружены в облака закиси азота или веселящего газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Колонии королевских пингвинов буквально погружены в облака закиси азота или веселящего газа, как еще называют это химическое соединение с формулой N2O. Птички им пукают. В еще большем объеме веселящий газ выделяют их фекалии, взаимодействуя с почвой.

О «газовых атаках» рассказал Бо Элберлинг (Bo Elberling), профессор кафедры геологических наук и управления природными ресурсами в Университете Копенгагена (University of Copenhagen's Department of Geosciences and Natural Resource Management) – предводитель исследователей, которые изучали королевских пингвинов, проживающих на антарктическом острове Южная Георгия (South Georgia). На недавний отчет ученых, натерпевшихся от пингвинов, сослался портал ScienceAlert .

Профессор пожаловался на трудности в научной работе: мол, его коллеги бывало так надышатся веселящим газом, которым их обеспечивали пингвины, что у одних «ехала крыша» (completely cuckoo), а других сильно тошнило. Сами птички при этом дурными не выглядели, но и грустными не казались. Наверное, принюхались.

Пришедшие в себя ученые сделали вывод: фекалий от пингвинов и сопутствующих им газов не так уж и много, чтобы вносить существенный вклад в глобальное потепление. Хотя парниковый эффект от закиси азота в 300 раз сильнее, чем от углекислого газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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