Кокорин задержится в Сочи до окончания чемпионата России

В пятницу, 15 мая, исполком РФС единогласно проголосовал за возобновление чемпионата России по футболу, который был остановлен 17 марта после 22 туров. Дата рестарта первенства – 21 июня. А это значит, что с некоторыми футболистами придется продлевать договоры, как минимум, на два месяца.

К примеру, игрок «Зенита» Александр Кокорин был в конце зимы сдан в аренду в «Сочи», где, кстати, неплохо проявил себя. Сыграл 4 матча, забил пару мячей, отметился голевыми передачами. Переходил форвард в южный клуб со скандалом и согласился поиграть только до лета. Но вот «Зенит» сообщил, что форвард остается в Сочи до окончания чемпионата, финиш которого намечен на 22 июля.

Из других трансферных новостей оживающего футбола обсуждается окончательный переход Александра Соболева в «Спартак». По информации инсайдеров, красно-белые выкупили его контракт у «Крыльев Советов» за 4,5 млн долларов, и форвард будет получать 1,8 млн долларов в год.

Кстати, не так давно Кокорин устроил распродажу своих авто, и одно из них - Porsche 911, за 8 млн рублей купил как раз Соболев.

23-й тур чемпионата России по футболу:

Краснодар – Динамо

ЦСКА – Зенит

Локомотив – Оренбург

Сочи – Ростов

Арсенал = Спартак

Крылья Советов – Ахмат

Уфа – Тамбов

Проект календаря по турам в РПЛ:

23 тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня (один оставшийся четвертьфинал «Шинник» - «Урал»)

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля

В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трёх-четырёх дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее, сообщает официальный сайт РПЛ.

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