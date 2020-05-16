Дни рождения на самоизоляции: Слава уехала худеть в клинику, а Жиркова получила корону

Дни рождения звезды теперь отмечают также, как до своей популярности – без пышных банкетов, ресторанов, салютов, капустников. В конце текущей недели актрисе Анне Михалковой исполнилось 46 лет, певице Славе – 40, а бизнесвумен Инне Жирковой – 31 год. Мы узнали, какие торжества устроили Анна, Слава и Инна.

Многодетная актриса Анна Михалкова отметила с дочкой, сыновьями и мужем. А вот коллеги и друзья поздравляли онлайн и присылали цветы и сладкие подарки. «Такого количества цветов, сюрпризов, съедобных подарков (меня хорошо знают) я не получала никогда! Я постаралась ответить всем, я постараюсь хоть немного соответствовать тому образу, который у вас ошибочно сложился обо мне!» - пошутила, благодаря за поздравления, Анна.

А незадолго до своего дня рождения Анна праздновала 19-й и 20-й день рождения сыновей – тоже на самоизоляции. Михалкова рассказала, что благодарна этому времени, проведенному с детьми – отдых от постоянных съемок дал возможность: «Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы, как в детстве, не можете договориться какой фильм мы будем смотреть, за игру в плейстейшен «по очереди», за ужины когда один не ест одно, другой другое, и за мое возмущение когда через пол часа после еды вы опять хотите есть! Семья - это важно, огромная роскошь иметь место, куда тебе хочется возвращаться. Точно знаю, что когда наступит момент и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так!»

Инна Жиркова готовится задуть свечи на тортеФото: Личный архив героя публикации

Супруга футболиста «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова отмечала с тремя детьми и мужем на самоизоляции в Санкт-Петербурге. Инна Жиркова устроила домашнюю вечеринку – дом украсили шарами, подготовили свечи и торт, игры с детьми. У Жирковой был красивый блестящий наряд, Инна рассказала kp.ru:

«Это Zara, купила платье в Дубае. Оно долгое время висело в шкафу, и вот дождалось своего часа. Оно удобного кроя, легкое, в пайетках, что определенно добавило праздничной атмосферы».

Инне курьеры доставили массу букетов и подарков от друзей. Среди подарков - штатив с лампой для фотосъемки (Инна давно хотела такую), ваза с пионами. От мужа – букет, шары и духи. От старшего сына Димы – картину, на которой Инна держит младшего сына Даниила. Дочь Милана сочинила для мамы стихотворение, а Даниил сделал корону – чем по понятным причинам развеселил всю семью.

Певица Слава отметила юбилей в клиникеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Слава сказала, что свой «сорокет» будет помнить много лет. Слава укатила худеть в подмосковную оздоровительную клинику, где и отметила юбилей минералкой. Певица на самоизоляции поправилась и стала весить 75 кг, поэтому и приняла от близких такой подарок – похудение в любимой клинике. Процедуры и здоровое диетическое питание уже позволили звезде сбросить за неделю 6 кг. Но похудение идет полным ходом! Букеты и подарки для Славы доставляли прямо в клинику.

«В сорок жизнь только начинается! Получила трогательное видеопоздравление от друзей артистов, но оставлю его только в своем телефоне. Очень счастлива - привезли подарки даже о тех, кого давно не видела и не слышала!» - поблагодарила друзей Слава.