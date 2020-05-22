Стена памяти, документальный фильм и ретро-пробеги: Работники Металлоинвеста почтили память погибших в войне

Этот май для всей страны особенный. Мы отмечаем 75 лет Великой Победы - память о ней жива в каждой семье, в каждом доме. И эта память - несмотря на вынужденную изоляцию, несмотря на все сложности - объединяет нас.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех городах присутствия компании «Металлоинвест» - Железногорске Курской области, Старом Осколе и Губкине Белгородской области, Уральской Стали Новотроицка Оренбургской области - прошли памятные акции. Большинство из них, как и по всей стране, были организованы в онлайн-формате.

Так, сотрудники компании приняли участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Работники присоединились и к другим общефедеральным акциям - украсили окна и балконы символами Победы, исполняли песни военных лет. Металлоинвест запустил и свою акцию - «Наследники Победы», призвав работников размещать в социальных сетях фотографии ветеранов.

Сотрудники компании приняли участие в онлайн-шествии Бессмертного полка и присоединились и к другим общефедеральным акциям памяти Фото: предоставлено Металлоинвестом

9 мая представители Металлоинвеста возложили цветы к мемориалам в Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке. В праздничные дни работники всех предприятий компании: Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента». Каждый сотрудник получил символ Победы.

Сохранение памяти

В Курской и Белгородской областях Металлоинвест выступает генеральным партнером международного проекта «Большая история». В течение всего 2020 года проходят мероприятия по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и распространению исторических знаний.

На улицах всех городов присутствия компании было размещено 29 праздничных баннеров ко Дню Победы Фото: предоставлено Металлоинвестом

На улицах всех городов присутствия компании было размещено 29 праздничных баннеров ко Дню Победы. В Новотроицке перед городской администрацией установили Стену Памяти. На ней разместили фотографии более 1500 уроженцев города, защищавших страну на фронтах Великой Отечественной войны. Данные о героях были собраны в рамках акции «В наших сердцах», которая проводится на Уральской Стали с 2013 года.

Сотрудники Лебединского ГОКа сняли документальный фильм, в который вошли рассказы и истории ветеранов - бывших сотрудников предприятия.

9 Мая фильм.

Восстановление памятников

Сотрудники Лебединского ГОКа – участники программы корпоративного волонтерства в городе Губкине накануне праздника облагородили территорию у мемориала на Братской могиле воинов, погибших в годы войны, а также у памятного знака жителям прилегающих сел.

Сотрудники Лебединского ГОКа – участники программы корпоративного волонтерства в городе Губкине приняли участие в восстановлении памятников Фото: предоставлено Металлоинвестом

В Старом Осколе Металлоинвест направил 31 миллион рублей на реконструкцию мемориального комплекса у Атаманского леса - крупнейшего братского захоронения в Белгородской области.

В Железногорском районе работники Михайловского ГОКа организовали уход за 20 памятниками и захоронениями солдат и мирных жителей, провели реконструкцию мемориала на захоронении погибших солдат под поселком Ажово.

Патриотические акции

Еще одна очень важная задача, вставшая перед волонтерами предприятий - затронуть сердца молодого поколения, передать им память о подвиге нашего народа. Так, в Железногорске при поддержке МГОКа был проведён городской детский конкурс «Правнуки Победы» и конкурс рисунков среди детей работников комбината.

Сотрудники Михайловского ГОКа вместе со спасателями пожарной части №15 и Железногорским лесничеством также посадили 75 саженцев ели и черемухи в честь 75-летия Великой Победы. Участники акции надеются, что эта роща будет напоминать следующим поколениям о важном празднике.

Эта роща будет напоминать следующим поколениям о важном празднике Фото: предоставлено Металлоинвестом

Совет молодежи Лебединского ГОКа организовал ретро-пробег по улицам Губкина. Участники акции проехали колонной из семи старинных авто со Знаменем Победы и флагом ЛГОКа и возложили цветы к памятникам солдатам.

Автопробег прошел и в Новотроицке. Сотрудники Уральской Стали приняли участие в Эстафете Победы, организованной Общественным объединением ветеранов пограничной службы Оренбургской области.