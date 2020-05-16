Американский зоопарк устроил пингвинам экскурсию в Музей искусств

Представители американского зоопарка в Канзас-Сити штат Миссури решили повторить необычный эксперимент своих коллег из Чикагского аквариума и устроили экскурсию для пингвинов в музей. Морских обитателей сводили в Музей искусств Нельсона-Аткинса.

Семейство перуанских пингвинов с большим интересом прошлось по основным залам и выставкам музея. В зоопарке отметили, что больше всего культурных птиц заинтересовали работы итальянского художника Караваджо.

- Я знаю испанский язык, поэтому мы смогли обсудить историю искусств с ними, - пошутил глава музея Хулиан Зугазагоития.

Представители креативного зоопарка отметили, что после закрытия на карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией многие животные, привыкшие к бесконечным посетителям, стали чувствовать себя одиноко, поэтому специалисты постарались сделать все возможное, чтобы поддержать их и напомнить о существовании людей.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, пингвины американского зоопарка стали не единственными животным, скучающими на самоизоляции. Так, японский океанариум попросил своих клиентов позвонить садовым угрям по видеосвязи, ведь рыбы стали забыть о людях и бояться сотрудников парка.