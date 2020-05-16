2020-05-16T18:01:11+03:00
Общество

Москвичи прислали больше 700 предложений на конкурс «Марафон идеи» Московского транспорта

Горожане приняли участие в жизни города с инициативами об улучшении работы столичного транспорта
Антон БАЛУЕВ
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Пандемия показала, что Москва может перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы. А это снизит количество автомобилей на улицах городаПандемия показала, что Москва может перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы. А это снизит количество автомобилей на улицах городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы – как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только ему, путь. И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников. Наша задача – пройти весь путь от идеи до реализации вместе, чтобы у каждого москвича была возможность принять участие в этом общем деле, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи откликнулись на инициативу дептранса и прислали свои идеи. Всего их на конкурс поступило больше 700. Участники предлагали оснастить метро VIP-вагонами, создать систему автоматического управления движением личных летательных аппаратов. Но большинство идей все же - из реальной жизни. Причем, некоторые связаны с ситуацией ограничений из-за коронавируса.

Например, по мнению одного из участников марафона, пандемия показала, что Москва может перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы. А это снизит количество автомобилей на улицах города. Поэтому в столице нужно стимулировать разуплотнение: строить офисы на окраинах и в спальных районах по принципу коворкинг–сервисных центров.

Кроме того, он предложил ввести «повышенные» тарифы на парковку в дни максимальной загруженности, при этом предоставить автомобилистам скидку на проезд в общественном транспорте.

Участник Марафона предложил ограничить выход на линии легкового и грузового транспорта по определенному для организаций графику.

Есть предложения, напрямую не связанные с автомобилями. Например, сдвинуть график работы магазинов и общепита, чтобы их деятельность не попадала в «часы пик».

Многие участники марафона предложили ввести более жесткие экологические ограничения в городе. Например, запретить въезд в центр города на автомобиле, разрешить только спецтранспорту. Машинам же старше определенного возраста и с повышенным выхлопом вообще запретить въезд в столицу. А для электромобилей ввести льготный режим и освободить их владельцев от налогов.

Для безопасности на дорогах москвичи предложили, например, устанавливать в обязательном порядке на легковые автомобили мощностью более 200 л.с. GSM–передатчики, которые бы сообщали в ГИБДД скорость, координаты нахождения и идентификационный номер а/м. При этом внести необходимые изменения в КоАП, которые бы позволяли на основе вышеуказанных данных привлекать нарушителей к ответственности.

Еще одна идея - использовать информационные технологии для снижения аварийности. По мнению участника Марафона, в городе часто встречаются машины с нечитаемыми номерами, а то и вовсе без них. Поэтому надо максимально широко

использовать потенциал существующих камер наружного наблюдения и видеофиксации, расширив его для возможности выявления и сопровождения в транспортном потоке таких нарушителей, с передачей сведений об их маршруте компетентным органам для задержания.

Марафон подошёл к концу. Сейчас все идеи внимательно рассматриваются экспертным советом. Авторы лучших идей получат награды от Департамента транспорта. Ну а город часть этих идей воплотит в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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