2020-05-16T18:58:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 17 мая 2020: эксперт обратил внимание на важную деталь в данных о заражении коронавирусом в России

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 17 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус на 17 мая."КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус на 17 мая.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 17 мая 2020 года в нашей стране составляет 272 043 случая болезни. Таковы данные оперативных региональных штабов по борьбе с распространением инфекции.

Специально для "КП" эксперт проанализировал сценарий, по которому вторая волна коронавируса придется на осень, а третья - на грядущую зиму. Ранее такой прогноз дали ученые авторитетного немецкого института Роберта Коха. Говоря же в целом о статистике больных коронавирусом, эксперт в интервью "КП" сказал важную мысль - в этих цифрах пока что не видны данные с майских праздников. Поэтому говорить о какой-то тенденции пока что проблематично.

Корреспондент "КП" делится своим опытом - как удалось подстричься в эпоху карантина в Москве. А вот доктор Комаровский во время эфира на своем канале в Youtube проанализировал вопрос необходимости ношения перчаток в общественных местах. Эту же мысль развил и Геннадий Онищенко в интервью нашему обозревателю Александру Гамову.

Тем временем в Европе идут послабления карантина и россияне делятся своими впечатлениями от новых реалий Старого света. А знаменитые русские спортсменки - рассказывают о новых вещах, которые узнали на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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