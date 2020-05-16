2020-05-16T20:41:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я застряла в Лос-Анджелесе, жила на складе возле морга, собирала деньги в Фейсбуке»: жительница Санкт-Петербурга не может вернуться домой

Женщина с трудом добралась до Москвы, но попала здесь на 14-дневный карантин
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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23 февраля Арина оказалась в Лос-Анджелесе23 февраля Арина оказалась в Лос-АнджелесеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Преподаватель английского языка Арина Дашкова мечтала о поездке в США многие годы. Вела уроки в Санкт-Петербурге, делала визу, копила деньги на поездку. И вот мечта сбылась – 23 февраля Арина оказалась в Лос-Анджелесе, впереди три недели чудесного отдыха – обратный вылет был запланирован 19 марта. Жить Арина думала у знакомых подруги, но в последний день все изменилось. Женщине пришлось жить на складе швейной фабрики, попасть в эпицентр коронавируса, видеть, как привозят сотни умерших американцев и не иметь возможность вернуться в Россию.

Выставили на улицу, видела морги

Подруга Арины Дашковой жила не в самом Лос-Анджелесе. Но после проблем со здоровьем знакомой жить Арине в США было негде и она стала искать варианты.

- Первую неделю я пожила в съемной комнате, которую оплатила официально на Airbnb. А потом 5 марта коронавирус атаковал Лос-Анджелес. Хозяйка позвонила и выселила из-за эпидемии. Меня выставили на улицу. Моя американская подруга пристроила меня на склад швейной фабрики, потому что дешевое жилье я снять не могла – все было дороже 70 долларов (5 110 рублей) в сутки, - рассказывает Арина Дашкова.

И вот Арина Дашкова сидит на надувном матрасе на швейной фабрике, из окна видит бездомных людей, и как переоборудуют Convention Centre под больницу. А в парковочном пространстве ставят огромные фуры-холодильники – морги. И целыми днями пачками привозят трупы. Параллельно Дашковой приходит сообщение на почту, что ее рейс Лос-Анджелес-Франкфурт-Москва-Санкт-Петербург переносится (на неопределенный срок). То есть деньги не возвращают – ваучером можно воспользоваться после нормализации обстановки.

Объяснений не было – просто отказано

Объяснений не было – просто отказано

- За девять дней до вылета из Lufthansa сказали, что мой рейс отменен до лучших времен. У меня ни копейки денег. Я начала регистрироваться на сайте Госуслуги, чтобы получить материальную помощь, как застрявшая заграницей. Мне дважды отказывали, пока я не стала писать в МИД, Кремль. Объяснений не было – просто отказано, - говорит Арина Дашкова.

Деньги присылали друзья

Понимая непростую ситуацию, девушка написала пост в соцсетях с просьбой прислать ей денег. Друзья прислали небольшую сумму на продукты и обратный билет.

- А вам пришлось платить деньги, чтобы вернуться вывозным рейсом?

- Да. Мне приходило сообщение на почту от правительства РФ, что планируется из Нью-Йорка рейс 4 мая и если я хочу полететь, то должна купить билет за 500 долларов (36 500 рублей). Да, у меня билет туда-обратно столько стоил. Откуда такие цены? – возмущается Арина Дашкова.

- Но вы же были в Лос-Анджелесе.

- В том-то и дело. Тогда у меня еще не было денег от друзей. Мне нужно было купить билет из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка (цена взлетела до 500 долларов) и еще 500 долларов заплатить за рейс из Нью-Йорка до Москвы. Деньги у меня появились только на рейс 14 мая. Кстати, обещанная материальная помощь от государства мне стала приходить только 9 мая.

В Нью-Йорк Дашкова летела рейсом Lufthansa, где пассажиры сидели друг от друга через пять рядов. Самолет из Нью-Йорка в Москву летел полный – около 300 человек.

В Нью-Йорк Дашкова летела рейсом Lufthansa, где пассажиры сидели друг от друга через пять рядов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нью-Йорк Дашкова летела рейсом Lufthansa, где пассажиры сидели друг от друга через пять рядовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добралась в Москву, а нужно в Питер

В Шереметьево всем пассажирам померили температуру, а потом около трех часов, по словам Арины Дашковой, держали в помещении, где они заполняли анкеты и ставили подписи о самоизоляции.

- Я же из Санкт-Петербурга. Мне туда нужно. А они мне – нужно побыть в Москве на карантине 14 дней. Мне не дали право заказать частное такси, где бы я ехала одна. Через пять часов по платной дороге я была бы в Питере, зарегистрировалась бы и отбывала карантин дома. Но нет, - рассказывает Арина Дашкова.

Женщине пришлось быстро искать квартиру, просить бесконтактную доставку ключей. Сдавать жилье ей опасались. И все же она нашла квартиру за 15 000 рублей (а это дополнительные расходы).

Самолет из Нью-Йорка в Москву летел полный – около 300 человек Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самолет из Нью-Йорка в Москву летел полный – около 300 человекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вам не предложили какие-то варианты жилья от государства?

- Обсервацию? Я читала об этих пансионатах подмосковных, где двухместное размещение (а вдруг вторая женщина больна?). Там жить две недели. Люди писали, что запрет открыть дверь в коридор, окна запечатаны, духота неимоверная. Нельзя выходить гулять. Поэтому я отказалась, - говорит Арина.

В итоге, из Шереметьево Дашкову довезли на маршрутке, в которой было 15 человек, до Пятницкого шоссе, откуда она еще пешком шла километр до съемной квартиры. Сейчас Арина пытается подключиться к интернету, найти средства на существование в Москве.

- Выход на балкон электронная система слежения за людьми на карантине считает нарушением, пытаюсь купить себе одежду, потому что в аэропорте Нью-Йорка потеряли мой багаж, а еще очень хочу домой в Питер. Мне 52 года, а у меня такие приключения, - говорит пострадавшая Арина Дашкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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