Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Fight Night 172

Третий турнир по боям без правил под маркой UFC пройдет в американском городе Джексонвилл, штат Флорида. И теперь предстоит выяснить в главном бою вечера, кто же сильнее - Алистар Оверим или же Уолт Харрис. А перед ним будет большой карт боев. "КП" рассказывает о главных моментах боя Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020.

Когда пройдет бой Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020

Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис состоится вечером 17 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени 17 мая.

Время начала боя Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020

Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 16 мая 2020 по местному времени в Джексонвилле.

Счет боев участников боя Алистар Оверим — Уолт Харрис

Алистер Оверим провел 64 боя, одержал 45 побед, 23 нокаутом. 18 встреч он проиграл, 1 признана несостоявшейся. Уолт Харрис провел 21 бой, 13 поединков он выиграл, 7 раз проиграл.

Прогноз на бой Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020

Уолт Харрис имеет больше шансов на победу.

Место боя Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020

Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night 172 на арене "VyStar Veterans Memorial" в Джексонвилле.

Прямая онлайн-трансляция боя Алистар Оверим — Уолт Харрис 17 мая 2020

Проследить за ходом боя Алистар Оверим — Уолт Харрис можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 17 мая 2020 года.