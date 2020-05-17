Число умерших из-за коронавируса в России на 17 мая 2020 года возросло до 2 537 человек. Жертвами инфекции за минувшие сутки с разных регионах страны стали 119 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заразившихся covid-19 составляет 272 043, за сутки врачи выявили коронавирус у 9 200 человек. Наибольшее количество инфицированных все еще приходится на Москву. К слову, местные власти принимают все необходимые меры для борьбы с инфекцией, в частности они продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Ранее сайт kp.ru писал, что около двух тысяч жителей Москвы сдали тест на антитела к коронавирусу. В столице стартовали исследования популяционного иммунитета к заболеванию. Участники тестирования определялись методом случайной выборки. Раз в три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови планирует приглашать примерно 70 тысяч местных жителей. Отмечается, что сдача крови будет проводиться исключительно по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в больницах.