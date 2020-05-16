Егор Холмогоров: Россию ожидает второй круг распада, если не упразднить автономии и республики

«КРАСНЫЕ АВТОНОМИИ»

- Егор Станиславович, почему административное устройство нашей страны такое неустойчивое, в нем постоянно то появляются, то исчезают какие-то автономии.

- Потому что у нас, есть два принципиально-разных статуса регионов. Это область и край с одной стороны, а с другой – национальная республика или автономная область названные по имени титульного народа. При этом, в большинстве случаев, эти народы составляют на таких территориях меньшинство.

- А кто же большинство?

- Русские. Иногда процент жителей титульной национальности так просто мизерный, но при этом у нее особое положение. Сам регион рассматривается как специально существующий для поддержания культуры и идентичности этого этноса. А русские там получаются народом второго сорта.

Причем, и в общей структуре Российской Федерации у национальных республик особый статус и первенство. Даже в наших учебниках по обществознанию написано, что они являются государствами в составе РФ.

- Абсурд.

- Да, не может быть государства в государстве. Это нелогично. О том, что такая конструкция очень непрочная, говорилось множество лет. Но это все – наследие еще ленинской национально политики. То есть, создание «союзных республик», из-за которых наша страна уже благополучно развалилась один раз. И создание автономий. Большевики тогда использовали национализм малых народов для своей поддержки, пообещав им государства в государстве…

- Ну да, «Российская империя – тюрьма народов», известная формула…

- Да, например, поддержка татарского и башкирского народов против Колчака, Кавказа против Деникина. И как следствие, у этих автономий оказались раздутые границы. Есть такая автономия, как Якутия, которая занимает половину карты. Но на большей части Якутии исторически проживал народ, которые раньше назывался тунгусами, а сейчас эвенками. И русских там тоже много…

- В Якутии – почти половина, сейчас уже чуть меньше.

- Когда-то было больше. Это как раз следствие политики тихой этнократии — выдавливания русских, но все равно, их осталось достаточно. В Татарстане столько лет пытаются сделать так, чтобы русских было меньше татар, но их по-прежнему почти половина. А в Казани — больше половины.

Народы зачастую специально делали более нерусскими, чем они были на самом деле. Самые яркие примеры, это Украина и БелоруссияФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

МАНСИЙСКИЕ ЭМИРАТЫ

- Есть мнение, что этносепаратизм - это издержки переломных эпох. Да, начал Ленин. Но потом и Горбачев пытался «подморозить» распад СССР, предложив «новый союзный договор», где автономные республики получали статус союзных. И тогда рассыпался бы не только Советский Союз, но и Россия. Потом Ельцин предлагал автономиям: «берите суверенитета сколько сможете». Времена все же изменились, не находите?

- Уже не важно, что предлагал Ельцин. Важно, что в результате этой ленинской нарезки регионов мы до сих пор сидим на пороховой бочке.

- Это вероятность распада страны при первом же крупном политическом кризисе?

- Не только. Если вы посмотрите внимательно на карту России, то обнаружите, что все ресурсодобывающие регионы находятся на территориях автономий малых народов. Все! Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Таймыр, Якутия... Фактически, весь наш крайний Север формально «не русский». Повезло только Мурманску, с упразднением в 1956 Карело-Финской ССР и превращением ее в автономию. Если бы Хрущев не понизил ее статус, у нас сейчас был бы в Мурманске анклав, как Калининградская области. Это ненормальная ситуация, когда все ресурсы страны - на территориях квазигосударств - автономий.

- В чем опасность?

- Мы не знаем, какие смуты ждут нашу страну впереди, какие вызовы и переломы. Примеры есть. Восток Аравийского полуострова, по барханам скачут на верблюдах какие-то племена, под барханами залежи нефти. И никто не заметил, как эти племена превратились в Эмираты, с небоскребами и стали спонсировать ваххабизм по всему миру, устраивать нефтяные войны и так далее.

- Кстати, даже для новейшей истории это произошло просто мгновенно – Эмираты объявили о своей независимости в 1971 году…

- Думаю, это волнительный пример для всех малых народов на территории которых нефтяные и газовые ресурсы. Мне кажется, даже теоретически нельзя допускать такую возможность. Это вопрос безопасности государства.

- Есть такая футурологическая исламистская концепция, по которой, нефтью были наделены именно правоверные. И ваххабиты любят использовать это для разжигания ненависти к неверным, «захватившим ресурсы, которые дал Аллах».

- Собственно, это одно из моих опасений…

- Не только ваших, даже секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил об опасности миграционных потоков в эти регионы. Я тоже делал расследование «Построят ли мигранты таежный халифат»? То есть, проблема «засвечена» - вместе с мигрантами в наши нефтеносные районы пришли ваххабиты.

- Да, есть опасность, что численность граждан России в этих республиках и автономных округах резко возрастет, но вид они будут иметь непривычный, совсем не похож

Проблема «засвечена» - вместе с мигрантами в наши нефтеносные районы пришли ваххабитыФото: Алексей БУЛАТОВ

ий на коренные народы севера, с бородами без усов, в подвернутых штанах.

- Что же делать?

- Отказаться от идеи исключительных прав «малых этносов» на недра. Недра эти, в большинстве своем, разрабатывались централизованными государственными усилиями Российской империи, СССР и Российской Федерации. Из кочевки оленей не вытекает право на владение территориями и недрами. Нам вообще нужно отказаться от такого понятия, как «национальные республики» и в качестве первого этапа ликвидировать те образования, где русских большинство. Разумеется, культурные права и сохранение идентичности малых этносов должны быть обеспечены.

РАСПАД — МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

- Я уже знаю, что напишут активные читатели в комментариях к этому разговору: «Холмогоров хочет Россию в границах Московского царства».

- Вообще-то я хочу исключить любые угрозы сепаратизма в стране. У нас нет сепаратизма только там, где выраженное русское большинство. Пример – Калининградская область, тысячелетие она была важнейшим регионом Германии и Пруссии и вошла в состав России всего 75 лет назад. Но, за счет того, что там абсолютное большинство – русские, никакого сепаратизма нет. За исключением пары десятков городских сумасшедших, которые хотят вернуться в Германию. Такая же ситуация с Сахалином, который не вызывает никакого беспокойства. И наоборот – некоторые регионы, входящие в состав России уже 500 лет, постоянно посылают сигналы сепаратизма.

- В свое время, было нашумевшее выступление Жириновского, который призвал вернуться к губернскому делению страны. Что это было за государственное устройство в Российской Империи?

- Со времен Петра Великого, Россия была разделена на губернии. Губерния, это однородный административный массив, в котором не выделялись никакие этнические группы. Устройство Империи было унифицировано.

- Неужели не было проявлений сепаратизма?

- Были, но с ним боролись. В нынешней Прибалтике, например, Александр Третий, ввел преподавание в Тартуском университете на русском языке, ввел делопроизводство на русском. Даже с такими развитыми народами, как немцы, русификация работала. А большевистская модель была прямо противоположной. Предполагалось, что «великодержавный русский шовинизм» угнетает малые народы. А это означало, что этим малым народам за счет русских нужно предоставить привилегии! СССР выглядел, как совокупность окраинных, привилегированных народов. Причем, эти народы зачастую специально делали более нерусскими, чем они были на самом деле. Самые яркие примеры, это Украина и Белоруссия, где никаких поползновений к нерусскости не было. За вычетом украинизации на деньги австрийского Генштаба в Галиции. И если мы от этой ленинской национальной политики не откажемся, мы пойдем на второй круг распада. Татарстан начнет играть роль Украины, Кавказ – Прибалтики. И вряд ли распад на этом остановится.

- Ага, поморы, казаки, «уральская заводская идентичность».

- Да, «сибирский язык» же выдумали.

- Автор этого языка, как ни странно, давно уже сбежал на Украину…

- Будут искать отличия новгородцев от тверичан. И обязательно так будет, если мы сами продолжим сжимать свою русскую идентичность, не распространяя ее на те народы бывшей Российской Империи, которые к нам исторически тяготеют. Так и будут от нас отрезать по кусочку.

СПРАВКА "КП"

Национальные республики в составе России