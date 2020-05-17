"Никого не замечала": Тарасова рассказала, как отказалась работать с Этери Тутберидзе

Когда-то к заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, как оказалось, приходила учиться молодая спортсменка. Ее звали Этери Тутберидзе. Татьяна Анатольевна вспомнила, как отказалась в одно время от сотрудничества с Этери Георгиевной, которая только начинала делать свои первые шаги в спорте.

- Я ее не взяла, она ко мне ходила. Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно». Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил, не замечала, - говорит Татьяна Тарасова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Однако же Татьяна Анатольевна очень тепло отзывается о молодой Этери Тутберидзе. Выделяя ее положительные качества:

- Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке.

И говоря о том, что Этери Георгивена за счет огромного труда создала мощную спортивную школу, которой отдает себя целиком:

- Она хотела создать свою школу — и создала. Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других.

Воспитанницы Этери Тутберидзе, напомним, на двух последних Олимпиада неизменно выигрывают медали. В Сочи-2014 Юлия Липницкая стала чемпионкой в командных соревнованиях. Спустя 4 года в Пхенчхане Евгения Медведева и Алина Загитова выиграли по серебряные медали в командном турнире. А в личном зачете Алина победила Женю, что стало одним из самых драматичных моментов Олимпиады-2018.