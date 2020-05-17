Коронавирус в Турции, последние новости на 17 мая 2020: уже в июне в стране будут ждать иностранных туристов

Последние новости о коронавирусе в Турции на 17 мая 2020 года таковы: в стране с начала пандемии выявили 148 067 зараженных, из них 4 096 человека скончались, а 108 137 человек - выздоровели.

Конечно, в Турции ситуация проходила лучше, чем в других странах: мест в больницах хватало, дефицита защитных средств не было. Власти помогали и тем, кто пострадал от коронавируса в разы больше, посылая в те страны гуманитарные грузы.

Постепенно страна начинает выходить из карантина. С 11 мая в городах заработали салоны красоты, торговые центры, кафе, различные предприятия. В некоторых провинциях открыли въезд и выезд. Также по Турции, как раньше, ездят автобусы и поезда, международное авиасообщение возобновили.

Летом в Турции собираются открыть туристический сезон. Владельцы отелей будут получать «сертификаты здоровья» в том случае, если подготовят все помещения и территорию с учетом новых мер безопасности.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 17 мая 2020 года, внутренний туризм планируют возобновить уже с конца мая. А иностранных гостей будут ждать с середины июня.