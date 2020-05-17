2020-05-17T07:46:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 17 мая 2020: с 3 июня страна открывает границы

Мы представляем последние новости на 17 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 17 мая 2020: постепенно ограничительные меры в стране снимаютКоронавирус в Италии, последние новости на 17 мая 2020: постепенно ограничительные меры в стране снимаютФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 17 мая 2020 года, в стране зафиксировано 224 760 случаев заражения, 122 810 человек вылечились, а 31 763 человека - скончались.

В начале мая в стране сняли некоторые ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса. Еще с марта они были довольно строгими – местным жителям разрешали ходить за продуктами в ближайший магазин, посещать аптеку, выносить мусор и выгуливать собаку. Встречаться с родственниками, друзьями, гулять просто так – все это было запрещено. А нарушителей штрафовали на довольно крупные суммы.

Сейчас же итальянцы могут гулять в парках с семьей, навещать своих родственников. А спортсмены могут возобновить свои тренировки – но, правда, пока индивидуальные. Также жителям Италии разрешили навещать близких родственников. Кроме того, теперь все желающие могут передвигаться по стране. Но, конечно, все равно все обязаны соблюдать меры безопасности – каждый день выявляются новые случаи заболевания COVID-19.

Из-за пандемии в Милане, например, запустили проект, в котором могут принять участие все желающие. Нужно лишь заполнить специальную форму на сайте мэрии со своими предложениями о том, какой должна быть жизнь в городе в период вируса, и отправить ее.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 17 мая 2020 года, накануне стало известно, что с 3 июня власти решили открыть границы. А это означает ослабление самых жестких мер безопасности, введенных ранее из-за COVID-19.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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