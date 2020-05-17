Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 мая 2020: 9709 заболевших за сутки
Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 мая 2020 года
Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции по стране на 17 мая 2020 года: за прошлые сутки прибавилось 9709 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах России.
Распространение коронавируса в мире: Хроника.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»