2020-05-17T10:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 мая 2020: 9709 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 мая 2020 года
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Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 маяОперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции по стране на 17 мая 2020 года: за прошлые сутки прибавилось 9709 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах России.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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