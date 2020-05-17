2020-05-17T07:59:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 17 мая 2020: от инфекции скончались больше 88 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 17 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 17 мая 2020: страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19Коронавирус в США, последние новости на 17 мая 2020: страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19Фото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 17 мая 2020 года таковы: в стране с начала пандемии выявили 1 467 884 зараженных, 88 754 человека скончались, 268 376 человек - выздоровели.

Наверно, одна из самых тяжелых ситуаций сейчас в Нью-Йорке, где скончались от COVID-19 уже больше 28 тысяч человек. Владельцы похоронных домов не справляются с объемом работы. Медицинские учреждения переполнены, под полевой госпиталь даже переоборудовали кафедральный собор. Всех жителей Нью-Йорка обязали носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, нарушителей – штрафуют. Кроме того, группа местных жителей подала в суд на ВОЗ. Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп отказался ее финансировать.

На фоне пандемии американцы массово теряют работу. Уровень безработицы в скором времени может достигнуть 20 %. Но пока ограничительные меры не смягчают, хотя власти уже представили план выхода из карантина.

К концу года ученые уже планируют создать вакцину от вируса и запустить ее в производство. А пока страна борется с инфекцией, как может, и помогает другим. Так, власти отправили в Индию аппараты ИВЛ. Безвозмездно. Тем более, что США и Индия вместе работают над созданием вакцины от COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 17 мая 2020 года, в некоторых кафе, которые открылись после карантина, используют надувных кукол для соблюдения социальной дистанции. Ведь теперь между посетителями заведений общепита должна соблюдаться дистанция минимум в 1,8 метра.

Жизнь во время эпидемии: Нью-Йорк готовится к плохому сценарию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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