2020-05-17T10:38:14+03:00
Политика

И тут ты видишь как похожи Прилепин и Собчак

Почему либералы и неосоветчики не желают стереть разницу между Куршавелем и родимой канавой под забором
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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- Выбирай что-нибудь одно! - говорят хором Собчак и Прилепин. И тут ты видишь, как они похожи.- Выбирай что-нибудь одно! - говорят хором Собчак и Прилепин. И тут ты видишь, как они похожи.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Зачем-то посмотрел диспут между Прилепиным и Собчак.

Два общих места, противоположных друг другу, два ряда плоских шаблонов - грустное зрелище.

Именно на их примере хорошо видно, как устроена публичная дискуссия - хотел написать "в СССР", и уже почти написал, но все-таки заставил себя спохватиться, - в РФ: есть либералисты, а есть неосоветчики.

Либералисты вроде бы играют на повышение: они говорят, что хорошо быть богатым, свободным, цивилизованным, читать умные книжки, ездить по миру, говорить на разных языках, менять власть, способствовать прогрессу etc.

Ловушка, однако, в том, что эта игра на повышение касается только их самих, и еще тех, кто прошел их фейс-контроль, а все остальные и все остальное останется за бортом. У нас хорошо, тепло и уютно, а кто в наш домик не помещается, тот пусть как-нибудь так, под забором в канаве.

Неосоветчики, напротив, демократичны. Они имеют дело со всеми, а не только с теми, у кого в домике уютно, свободно, Высшая Школа Экономики и Крым не наш. Они готовы звать даже тех, кто уже под забором в канаве.

Ловушка, однако, в том, что они говорят: вы под забором? Отлично, вот там и оставайтесь. Канава - она высокодуховная, державная, мужественная, и вы там, ребята, на геройском посту, защищаете генетический код нашей цивилизации, а больше вам ничего и не надо, ведь господа все в Париже и Крымненаше.

Таким образом, либо вы играете на повышение, но повышаете вы статус своего закрытого клуба - и никого больше, либо вы обращаетесь к массовым интересам и коллективным ценностям, но тогда и играете вы на понижение, рекламируете тушенку с портянкой.

Вечная двойственность третьего мира: абориген должен сидеть в сырой хижине, гордый своими традициями, а человек на букву е при губернаторе - беспокойно ходить по паркету своего милого дома, опасаясь, что абориген вдруг зайдет на огонек.

Зато кому это разделение очень удобно, так это губернатору.

И никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах - даже не думайте, даже и не мечтайте, - нельзя сделать так, чтобы и родина, и свобода, и книжки, и Крым, и человек, и государство, и героизм, и паркет.

- Выбирай что-нибудь одно! - говорят хором Собчак и Прилепин.

И тут ты видишь, как они похожи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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