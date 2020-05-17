Почему медработникам в регионах начисляют издевательские доплаты

Итак, что же на самом деле произошло с выплатами медработниками и почему многим из них начислили издевательские суммы.

Дополнительные (а вернее «стимулирующие», как сказано в нормативных актах) выплаты медработникам определяются двумя Постановлениями Правительства - 415 и 484.

Вы удивитесь, но ни одно из них не называется постановлением о выплатах медработникам. Оба - об установлении правил межбюджетных трансфертов для дальнейших выплат медикам (полные названия постановлений писать не буду - они занимают два абзаца).

Начнем с Постановления 415. Согласно ему, большую часть финансирования дополнительных выплат должен взять на себя бюджет региона. Федеральный центр перечисляет в регион деньги по сложной формуле. Вот она:

Трансферт в регион = (сумме всех трансфертов по программе во все регионы) * 0.5 * (число полисов ОМС в регионе) / (число полисов ОМС в России).

Если при виде этой формулы Вы уже потеряли нить, то знайте, что это только начало.

Дальше в статье 10 постановления устанавливается, что стимулирующие выплаты начисляются так:

В скорой помощи и поликлиниках:

- врачам - 80% от их среднего дохода за 9 месяцев 2019 года

- среднему медперсоналу - 40%

- младшему медперсоналу - 20%

В стационарах:

- врачам - 100%

- среднему медперсоналу - 50%

- младшему медперсоналу - 30%

А дальше самое интересное. Статья 11 постановления в пунктах «а» и «б» прямо говорит о том, что доплачивать надо «за фактически отработанное время».

И теперь представьте региональных министров здравоохранения, у которых из-за недофинансирования и так бюджет трещит по швам. Им надо из этого бюджета оплатить как минимум половину стимулирующих выплат и в постановлении есть эта лазейка «за фактически отработанное время». Так они и начали считать врачам минуты, проведенные с covid-пациентами, чтобы определить выплату.

Далее Постановление 484. Самое главное. Именно в нем те самые 80 тысяч для врачей, 50 тысяч для среднего медперсонала и 25 тысяч для медиков.

Это постановление так плотно напичкано минными полями, что, прочитав его, региональный чиновник должен захотеть как минимум повеситься. И дело не только в представленной формуле бюджетного трансферта (в которую почему-то в качестве коэффициента включено в том числе и количество коек для больных коронавирусом, деленное на 100).

Первый же пункт этого постановления говорит, что деньги выделяются только работникам «непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». А водитель скорой - он непосредственно участвует?

Но самое главное - в пункте 12, который прямо говорит, что в список на выплаты могут попасть только те, кто помогал гражданам, «у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». Именно поэтому местные медицинские власти были вынуждены поименно искать медработников, которые помогали конкретным больным с коронавирусом. То есть, «повезло» скорой отвезти больного, у которого потом выявили ковид, - получают деньги. А если ковид не выявили (например, не было в наличии тестов, что случалось в регионах в апреле) - деньги не получаешь.

Как я и писал выше, дело не в эксцессе исполнителя и не в коррупции. Многие региональные министры здравоохранения и главврачи искренне не будут сейчас понимать, за что их увольняют. Проблема гораздо масштабнее, и, чтобы ее понять, нужно не только постановления читать, но и Гоголя с Салтыковым-Щедриным. Хотя, если Вы дочитали до этого момента, Вы и Джойса без аннотаций осилите.

Оригинал – на личной странице автора «Натанзон» @ntnzn

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