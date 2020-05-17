В Одинцове таксист напал на пассажирку и избил её

Эта история произошла в подмосковном Одинцове несколько дней назад. Татьяна вечером возвращалась от подруги и вызвала такси в приложении. Вскоре в одном из дворов на улице Северной женщину забрал водитель на белом Киа. Поездка обещала быть недолгой, всего 9 минут, и ничего не предвещало, что приятный вечер может закончиться для Татьяны в травмпункте.

- Когда я вызывала машину в приложении, высветилась стоимость поездки - 109 рублей. Но когда таксист довёз меня по нужному адресу, он стал требовать на 100 рублей больше. Я сказала, что заплачу столько, сколько было в момент вызова, отдала ему 109 рублей и стала выходить из машины, а он начал меня хватать за руки, за шею, за сумку, ремешок оторвал, - вспоминает Татьяна.

Выскочив из машины, женщина стала звонить мужу, он тоже работал в такси, Татьяна надеялась, что супруг поможет уладить конфликт и разобраться в ситуации. Анатолий действительно постарался так и сделать, он перевёл водителю 209 рублей и попросил оставить жену в покое. Но водитель Киа не унимался.

- Он меня оскорблял, говорил, что ждал меня 7 минут, хотя я всегда выхожу вовремя, а когда мне это надоело, я развернулась и стала уходить, он ударил меня со спины по лицу и попал в скулу. На следующий день лицо опухло и покраснело в этом месте, - рассказала Татьяна kp.ru.

После случившегося женщина сразу обратилась в травматологию ОЦРБ, чтобы зафиксировать побои, там у неё выявили ушибы лица и левой кисти. После чего женщина написала заявление в полицию. Теперь вспыльчивого водителя ищут стражи правопорядка.