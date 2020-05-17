Абсурд наших дней: городские парки стали режимными объектами

Давайте уже признаем честно: москвичи (да и жители других российских городов) на самоизоляции гуляют! Одни для прикрытия несут в руках авоську, мол, идем в соседний магазин. Другие без всяких прикрытий рассекают по спальным районам на велосипедах, роликах и самокатах.

Людям больше невмоготу сидеть в четырех стенах. Это понимают и городские власти, и полиция — так сильно, как в первые недели карантина москвичей на улицах уже не гоняют. И лишь последний бастион по-прежнему держит оборону: городские парки. Тут полиция стоит на страже крепко. Прям, как в песне «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна».

Западный округ столицы. Заказник «Крылатские холмы». Через весь парк проходит велотрасса, построенная к Олимпиаде 1980 года. В обычное время кого тут только нет: и профессиональные спортсмены-велосипедисты, и бегуны, и семьи с детьми, и собачники. Сейчас все входы в парковый рай перемотаны красно-белыми лентами. Рядом дежурит полиция.

Все, кто раньше гулял на территории заказника, теперь прохаживаются вдоль его забора у автомобильной дороги. Прямо под носом у полицейских. Вот женщина уже в третий раз проезжает туда-обратно с грудничковой коляской, вот школьницы несутся на роликах, вот я с дочкой бегаю наперегонки — полицейским до нас никакого дела. Все их взгляды устремлены в парк: не пролез ли туда какой-нибудь нарушитель, не гуляет ли он по свежей траве, не наслаждается ли распустившейся сиренью? И вдруг, о, везение! За спиной полицейского на велодороге появляется парень — у него утренняя пробежка. А тут еще и три велосипедиста — попались, голубчики! Полицейский бежит к ним. Начинается перепалка. Почему гулять вдоль дороги и дышать автомобильными выхлопами можно, а бегать по благоухающему парку нельзя полицейский с позиции логики объяснить не может. У него есть на это дежурное «Не положено! Нарушаете!». В итоге спортсменов он все-таки отпускает без штрафов. Те обреченно направляются к дороге и продолжают свои занятия.

Вот мимо полицейского, за которым я наблюдаю, проходит его коллега — девушка-полицейский. Она идет вглубь парка. Беззаботно держит в руке бутылку колы. По ее лицу не похоже, что она вообще собирается кого-то ловить. Судя по всему, ей просто тоже очень хочется в парк.

Друзья мне пишут: в Ботаническом саду, Останкино, Сокольниках, Коломенском, Покровское-Стрешнево, Тимирязевском парке, Лосином острове — Росгвардия и конная полиция. Рядовые граждане смотрят на патрули с завистью: повезло этим правоохранителям с местом дежурства.

Ситуация с закрытием городских парков постепенно дошла до абсурда. Одно дело, компании отправляющиеся на природу на шашлыки (в Подмосковье таких, кстати, полным-полно). И совсем другое дело — люди, которые вышли в парк подышать воздухом, в одиночку позаниматься спортом, соблюдая социальную дистанцию. Самые экологически чистые места в столице — это парки. Нужно ли их превращать в военные объекты? Если кто и опасен сейчас в парках, так это клещи, а вовсе не коронавирус.

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