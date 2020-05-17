Губернатор Подмосковья рассказал, когда в регионе начнут снимать ограничения

Московская область готовится к частичному снятию ограничений. Напомним, из-за эпидемии коронавируса тысячи компаний, в том числе производственных, были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Губернатор Андрея Воробьёв рассказал, когда в Подмосковье могут начаться послабления режима самоизоляции.

- Есть три показателя, которые позволяют нам запустить определенные части экономики, - объяснил Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». - Это коэффициент распространения должен быть меньше 1 (то есть, до изоляции каждый заболевший коронавирусом в среднем должен заражать менее 1 человека, - Авт.), достаточный уровень тестирования (у нас все в порядке), и должно быть 50% свободных коек. Мы койки запускаем каждый день. Поэтому, скорее всего, бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику. Но запускать сразу все мы не имеем права.

На данном этапе речь идет о частичном запуске именно промышленных предприятий. Ранее губернатор объяснил, каких именно:

- Где нет массового скопления сотрудников, где работают автоматические линии, роботы, автоматизация высокая, - сообщил Андрей Воробьёв. - Откроем, если санитарный врач даст добро.

В Московской области с начала эпидемии коронавирус диагностировали уже у 27,3 тысяч человек. Более 3 тысяч пациентов. Уже переболевших COVID-2019, выписаны из больниц. За все время от коронавируса в Подмосковье скончались 268 человек.

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