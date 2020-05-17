«Превратил Собчак в старуху»: Богомолов удивил поклонников телеведущей

Изолировавшись со своей женой Ксенией Собчак в ее загородном доме, Константин Богомолов не сидит без дела, снимает новый сериал «Безопасные связи».

По словам режиссёра, это кино о любви во время карантина, о том, как порой люди вынуждены жить под одной крышей с нелюбимыми.

Действие сериала проходит в видеочате, в котором, собственно, и общаются герои сериала.

- Каждый пытается потрясти во время карантина, чем может. Мой муж Константин Богомолов за месяц полностью написал и снял прекрасный сериал о людях запертых на карантине. Тонкий, странный, психологичный. Ужасно горжусь, - написала в своём Инстаграме Собчак.

В 7 серии «Опасных связей» появляется и Ксения Собчак. В роли... мамы героя Никиты Ефремова.

Действие сериала проходит в видеочате, в котором, собственно, и общаются герои сериала.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С помощью специальной программы телеведущую превратили в пожилую женщину: нарисовали на лице Собчак морщины, сделали ее волосы седыми.

«Превратил Собчак в старуху! Как всегда, один эпатаж», «Отличный фильм, но зачем так жестко с Ксенией? Могли бы какую-нибудь бабушку пригласить на эту роль» - отругали Богомолова поклонники Собчак.

Другие же, наоборот похвалили Ксению Собчак за смелость. Мол, не каждая молодая женщина согласится выглядеть на экране старой.