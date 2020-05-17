Спорт после коронавируса. Футболисты в Германии перестали плевать на поле

В субботу после двухмесячной паузы немцы возобновили свой чемпионат страны по футболу. Центральный матч тура «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке» (4:0) у нас показали по федеральному каналу «Матч ТВ». Мы позвонили комментатору этой встречи Сергею Кривохарченко, который специализируется на Бундеслиге.

- Сергей, как ваши впечатления?

- Неоднозначные. Потому что, с одной стороны, я привык комментировать Бундеслигу, когда стадион забит до отказа, когда совершенно феноменальная атмосфера. Все-таки Бундеслига, это самый посещаемый чемпионат в Европе, и это одна из самых посещаемых спортивных лиг в мире вообще. В этом смысле, как говорил Ханс-Йоахим Ватцке, председатель правления «Боруссия» (Дортмунд), сложно испытывать радость, когда немецкий футбол возвращается в таком антураже и в такой атмосфере.

С другой стороны, учитывая то, что в предыдущие два месяца мы могли видеть только чемпионат Белоруссии и киберфутбол, появилось чувство какого-то облегчения. Потому что мы увидели, что хотя бы одна из двух команд находится в хорошем состоянии – дортмундская «Боруссия» показала тот футбол, за который ее любят.

- То есть «Боруссия», на ваш взгляд, в порядке?

- Давайте все-таки говорить о том, что это мы видели «Боруссию» на фоне такого соперника, как «Шальке», который не в порядке. Понятно, что на фоне другого соперника все может выглядеть несколько иначе. Но сегодня конкретно, с этим соперником – да, было ощущение, что Дортмунд играет в тот футбол, который в последние годы позволял добиваться положительных результатов.

- Вопрос по поводу масок. Почему весь тренерский штаб обеих команд был в масках, кроме главного тренера?

- Знаете, я не очень понял ситуацию. Согласно официальным документам, главный тренер тоже должен быть в маске. И имеет право ее снимать, когда ему нужно подсказать что-то футболистам, которые находятся на поле, и когда он при этом находится на расстоянии в полтора-два метра от ближайших запасных или помощников. Но при этом сегодня во время всего матча и Люсьен Фавр, и Дэвид Вагнер были без масок. Видимо, это такая серая зона так называемая. Естественно, они находятся далеко от тренерской скамейки, они что-то подсказывают футболистам, но они не надевают маски. При этом (сегодня специально немецкие режиссеры показали, мне кажется, акцентировали внимание даже на этом моменте), когда одного из футболистов дортмундской «Боруссии» заменили, он пошел к скамейке… Есть такой ритуал – замененные футболисты всем пожимают руки. Он этого делать не стал, прошел мимо, показал жестом, что всех приветствует. И ему тут же дали бутылку воды. В наших зимних условиях в России, как правило, сначала выдают плед, но там сейчас уже тепло, поэтому не было смысла. И тут же выдали маску, которую он надел.

Когда забили четвертый мяч – начали уже локтями толкаться.Фото: REUTERS

- Празднование голов. Сначала футболисты вообще радовались на расстоянии, что-то пританцовывая, потом всё ближе, ближе. Когда забили четвертый мяч – начали уже локтями толкаться. Что по этому поводу правила говорят?

- Знаете, это не прописано. Мне кажется, невозможно юридически зафиксировать это в правилах. Нет такого, что запрещено, например, обняться при праздновании гола. Но есть рекомендации. Кстати говоря, сегодня мы на протяжении всего матча за этим пытались следить. Есть четкая рекомендация не плевать на газон. Все футболисты это делают всегда, они плюются каждые несколько минут. Сегодня я не видел ни одного такого момента. Видимо, игроки к этому прислушались. Что касается празднования гола, то в большом 50-страничном документе с «короновирусными» правилами, было рекомендовано не праздновать голы, обнимая, целуясь и т.д., как это все обычно происходит. В принципе сегодня игроки, мне кажется, придерживались этой рекомендации, что, честно говоря, кажется перестраховкой. Потому что ведь это люди за последние две недели сдали несколько отрицательных тестов на вирус.

- Но, в любом случае, все кто хочет возобновить свой чемпионат, внимательно будут изучать немецкий опыт.

- Конечно. Интерес к Бундеслиге сейчас огромный.