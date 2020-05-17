2020-05-17T16:26:01+03:00
Телевизор

Как российские шоу справляются без массовки: у Якубовича — шарики, у Малахова — картонные головы

Создатели самых популярных телепроектов страны выкручиваются, как могут
Константин ГЛЫБА
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В политическом ток-шоу «Место встречи» ведущий игнорирует средства спецзащитыВ политическом ток-шоу «Место встречи» ведущий игнорирует средства спецзащиты
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Пока эпидемия не рассосалась, российские шоу обязаны соблюдать предельные меры гигиенической осторожности. Мало кто решил приостановить съемки — когда, как не сейчас смотреть телевизор? Но вести проект без публики в зале как-то непривычно. Что поделать, живая энергия, реакция и даже аплодисменты по команде по объективным причинам теперь отсутствуют. Но какой выход придумали смекалистые организаторы шоу? Кем заменили массовку?

«Поле чудес» (Первый)

Креативные желтые шарики как альтернатива живым людям в шоу «Поле чудес» стали поводом для шуток и даже мемов https://www.kp.ru/daily/27113/4191434/. Окружающие Леонида Якубовича надувные предметы — мужского, женского и детского «пола» — придали старинному российскому телепроекту слегка инфернальный оттенок. На то оно и телевидение, чтобы развлекать! Весело же? Кстати, фирменные крики из зала («Приз!», «Деньги!») никто не отменял. Они звучат, как и раньше. Чтобы зрителям было не совсем грустно.

Креативные желтые шарики как альтернатива живым людям

Креативные желтые шарики как альтернатива живым людям

«Прямой эфир» (Россия 1)

На киностудии им. Горького несколько раз в неделю продолжаются съемки шоу «Прямой эфир». Андрей Малахов все так же участливо разбирает с гостями передачи их проблемы и тревоги. Правда, без зрителей, как и все. Организаторы проекта придумали оригинальный ход, который теперь часто используется на футбольных матчах, проходящих без болельщиков. Из картона реквизиторы «Прямого эфира» вырезают картонные изображения гостей. И рассаживают их по стульям. Выглядит немного зловеще — как виртуальное кладбище — зато создает необходимый для съемок фон из массовки.

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Мои первыи выход из дома за два месяца был не простым
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«Вечерний Ургант» (Первый)

Публика в зале «Вечернего Урганта» всегда была особой частью проекта. В начале каждого выпуска с ней общается или Иван, или его помощники — Александр Гудков, Дмитрий Хрусталев. А в конце программы всех зрителей в зале снимает специальный фотограф, забравшись на высокую лестницу (рубрика «Фотолестница»). Каждый участник программы потом может зайти в инстаграм «ВУ» и отметить себя. Но сейчас — опять же ради рублики — присутствие тесно сидящих друг с другом зрителей в программе исключено. Никто не смеется над шутками Ивана. По крайней мере, из зала.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Большой пятничный выпуск!
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«Пусть говорят» (Первый)

Зрители так переживают за судьбу шоу, что Дмитрию Борисову недавно пришлось опровергать слухи о закрытии передачи на карантин. Проект выходит и будет выходить. Даром, что санитарные меры соблюдаются, а гостей — главных героев программы — рассаживают на таком расстоянии, что даже насильственный ковидный кашель не сможет доставить микробы от человека к человеку. Слишком большое расстояние. В зале никто не сидит. В студии зловещая тишина.

Проект выходит и будет выходить

Проект выходит и будет выходить

«Вечер с Владимиром Соловьевым» (Россия 1)

Одна из самых рейтинговых программ нашего ТВ тоже находится на телебаррикадах во время разгара пандемии коронавируса. Как видно на селфи Захара Прилепина, частого гостя шоу, все присутствующие в студии обеспечены медицинскими масками. Кроме тех, кто в кадре, конечно.

zakharprilepinzakharprilepin
Готовимся к эфиру.
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Кстати, для собственного ютуб-шоу «Соловьев Live» телеведущий даже выпустил специальную тряпичную многоразовую маску. Хотя вести эфир в ней, конечно, неудобно.

vrsolovievvrsoloviev
Работа на удалёнке
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«Место встречи» (НТВ)

А вот в политическом ток-шоу «Место встречи» никто не стесняется и в масках разговаривать. Голос поставленный, микрофоны хорошие, почему бы нет? Все хорошо слышно! Правда, ведущий игнорирует средства спецзащиты. Так что картина складывается не совсем однозначная — кто-то защищается, кто-то нет. В зале публика отсутствует полностью, эксперты рассажены на дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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