2020-05-17T17:03:00+03:00
Спорт

Легионерам разрешили вернуться в Россию

Футболисты могут приступать к тренировкам
Сергей КИРИЛЛОВ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пока разрешены только индивидуальные занятияГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пока разрешены только индивидуальные занятияФото: Артем КИЛЬКИН
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В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение о возобновлении прерванного чемпионата страны в Премьер-лиге. Рестарт намечен на 21 июня. А уже в воскресенье, 17 мая, на сайте Правительства РФ появилось распоряжение о снятии ограничений на возвращение в Россию иностранных спортсменов и тренеров.

«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию.

Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ», - говорится в документе.

А потом идут разъяснения, кого конкретно касаются эти послабления.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщает сайт Правительства РФ.

Как видим, нашему футболу дают зеленый свет на высшем уровне. А это значит, что команды уже фактически могут открывать тренировочные лагеря. Кстати, первыми приступили к подготовке футболисты питерского «Зенита».

Любопытно, что лидер чемпионата России не отпустил своих легионеров по домам, хотя они и выражали недовольство. Уехал домой в Белоруссию только вратарь Юрий Жевнов, которому теперь по возвращению придется пройти 14-дневный карантин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также рассказал, что пока разрешены только индивидуальные занятия. Все футболисты прошли тест на коронавирус, все чисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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