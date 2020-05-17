Иммунолог: Лекарство от коронавируса появится не раньше конца этого года

Пока внимание всего мира приковано к сообщениям о создании вакцины от COVID-19, ученые из калифорнийской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics сделали серьезный шаг в разработке лекарственного препарата против коронавируса. Об этом рассказал американскому телеканалу Fox News гендиректор компании Генри Джи.

Во время лабораторных экспериментов американские специалисты изучили десяток антител и пришли к выводу, что одно из них, получившее название STI-1499, справляется с защитой здоровых клеток от коронавируса эффективней других. Оно способно вывести патоген из организма всего за трое суток.

- Наше антитело точно обволакивает вирус, не давая ему проникнуть с помощью шипов в здоровую клетку, и выводит его из организма, - объясняет принцип действия Генри Джи. - Когда патоген оказывается не способным проникнуть в человеческую клетку, то он уже не может выжить: теряет способность к размножению и погибает.

Все клинические испытания пока проходили только в лабораторных условиях и не были опробованы на реальных пациентах. Хотя все изучаемые антитела были выделены из плазмы крови людей, переболевших коронавирусом.

- Американские ученые вполне могли обнаружить такое антитело, - говорит гендиректор компании по исследованию и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков. - После перенесенной болезни в организме человека образуется целый ряд антител, которые противостоят разным антигенам коронавируса. Такие антитела, распознающие конкретный участок патогена и воздействующие на него, называются моноклональными. Синтезировать такие антитела, которые обладают наибольшей способностью к нейтрализации вируса, очень хороший вариант. Иммунобиологические лекарственные препараты показали эффективность в борьбе с воспалительными процессами. Но в США прошли только доклинические исследования, а впереди - клинические испытания (на животных и людях). Три фазы таких исследований обычно длятся 3-4 года, но в нынешних условиях сроки могут быть сокращены, но это минимум 6 месяцев. То есть до конца этого года. Плюс потребуется месяц-полтора на регистрацию препарата и лишь после этого компания сможет его реализовывать. В итоге, лекарство от COVID-19 мы получим не раньше следующего года.

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