Коронавирус в России, последние новости на 18 мая 2020: озвучены спонтанные покупки россиян во время самоизоляции

Число заболевших коронавирусом в России на 18 мая 2020 составляет 281 752 случая. Таковы данные оперативных региональных штабов по борьбе с распространением инфекции.

Исходя из последних сводок по коронавирусу в России за сутки, можно заметить, что регистрируется меньше 10 тысяч случаев. И кажется, что уже можно делать определенные выводы. Вот и глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает, что рост заболеваемости в нашей стране удалось остановить. И обрисовала перспективы того, что стоит ждать нынешним летом. "КП", к слову, сравнила три сценария борьбы с коронаврусом на территории трех стран-соседок - России, Украины и Белоруссии. Каждый пошел по своему пути.

Эпидемия коронавируса в нашей стране повлияет и на цены на жилье. Эксперты рассказали "КП", как все будет уже в ближайшем будущем. Нашим корреспондентам удалось побеседовать с людьми, которые получили штраф за нарушение режима самоизоляции.

Врачам в России приходится сейчас нелегко, о чем и поведали нам работники инфекционного отделения. И - записавшийся в добровольцы человек. В Дагестане же своя ситуация. Там 40 докторов уже погибли от коронавируса или пневмонии.

Каковы будни самизоляции? "КП" изучила, что чаще всего берут люди впрок или же спонтанно, укрываясь от коронавируса у себя дома или на даче. И изучила самые оригинальные способы заработка и бизнес-идеи, которые родились во время действия карантина.