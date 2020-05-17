"Выхода нет": Любовь Успенская раздавлена смертью близких от коронавируса

Любовь Успенская еще в конце марта самоизолировалась в своем загородном особняке и за это время успела переделать массу домашних дел. На карантине певица изысканно готовила, объявляя дни национальной кухни, и даже самостоятельно стригла своих собак в парикмахерской, обустроенной в подвальном этаже. Правда, радовать своими талантами ей особо некого: после скандального отъезда дочери в США и темной истории с племянником-самозванцем артистка считает семьей своих помощников по хозяйству. Об этом Любовь Залмановна рассказала подписчикам во время прямого эфира в Инстаграме.

Кроме того, поклонников интересовало, как звезда относится к пандемии коронавируса - верит ли в опасность болезни и соблюдает ли меры безопасности. Оказалось, этот вопрос больно задел Любовь Успенскую.

- Выхода нет, и это действительно серьезно, - вздохнув, призналась 66-летняя королева шансона. - Пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Поверьте, это правда. Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я еще полгода назад гуляла-веселилась. А сегодня они больны. Это не шутка. Ни за кого другого я не могу поручиться, может, кто-то и выдумывает... Но мои близкие уже не на этом свете. Если бы я не верила, я бы вовсю тусовалась, гуляла по улицам. Я же сегодня сижу дома. Могу зайти на рынок в моем поселке - и то, вся закрытая, в перчатках.

Уточнять, о ком говорит - друзьях или родственниках, певица не стала. Между тем, пользователи соцсетей отметили, как артистка раздавлена этой трагедией. Тем более, что на ее голову в последние месяцы несчастья сыпятся одно за другим. Успенская никак не может забыть предательство своей единственной наследницы, дочери Татьяны Плаксиной, многократно оболгавшей и оскорбившей ее в эфире всевозможных ток-шоу.

- Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: "Мама, не хочу тебя знать, но я успешна", - призналась Успенская в сегодняшнем эфире программы "Однажды...".