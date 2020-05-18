2020-05-17T23:07:29+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Цыганский поцелуй - это после которого пропадают золотые зубы

Лучшие анекдоты дня, 18 мая 2020 года
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- Не смотри на фотографию, я там уродина. Ну отдай!

- Девушка, успокойтесь! Стpaховочку и техпаспорт на машинку, пожалуйста.

* * *

А вот интересно, почему:

- стройные женщины считают себя полноватыми;

- полноватые женщины считают себя тучными;

- тучные женщины считают, что вполне могут носить легинсы?

* * *

Мальчик, занимающийся борьбой и оригами, сложил из хулигана журавлика.

* * *

Советы бывалого собачника: купите просто поводок и ходите с ним.

Если встретит полиция, скажите, что собачка убежала и вы ее ищете!

* * *

Родителям на заметку: если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал музыкантом, выбирайте скрипку, а не фортепьяно, поскольку скрипку легче заносить в подземный переход.

* * *

В посудном магазине:

- Мама! А зачем продавец стучит карандашом по чашкам и рюмкам?

- Ну это он проверяет их качество, нет ли где трещин или брака.

- А-а-а! Вот, значит, зачем учительница нам по голове указкой стучит!

* * *

Гоша считал себя потомственным гопником, потому что слышал, что его прадед всю жизнь был при дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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