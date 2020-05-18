Анекдоты: Цыганский поцелуй - это после которого пропадают золотые зубы
- Не смотри на фотографию, я там уродина. Ну отдай!
- Девушка, успокойтесь! Стpaховочку и техпаспорт на машинку, пожалуйста.
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А вот интересно, почему:
- стройные женщины считают себя полноватыми;
- полноватые женщины считают себя тучными;
- тучные женщины считают, что вполне могут носить легинсы?
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Мальчик, занимающийся борьбой и оригами, сложил из хулигана журавлика.
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Советы бывалого собачника: купите просто поводок и ходите с ним.
Если встретит полиция, скажите, что собачка убежала и вы ее ищете!
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Родителям на заметку: если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал музыкантом, выбирайте скрипку, а не фортепьяно, поскольку скрипку легче заносить в подземный переход.
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В посудном магазине:
- Мама! А зачем продавец стучит карандашом по чашкам и рюмкам?
- Ну это он проверяет их качество, нет ли где трещин или брака.
- А-а-а! Вот, значит, зачем учительница нам по голове указкой стучит!
* * *
Гоша считал себя потомственным гопником, потому что слышал, что его прадед всю жизнь был при дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU