Андрей Бахметьев и его пластиковые бутылочки

Как сделать термос из пластиковой бутылки, жалюзи из обоев, подставку для чашки из крышки от CD-диска и т. п. - все это почти 20 лет (с 1992 по 2011 год) инженер и преподаватель Московского энергетического института Андрей Бахметьев подробно показывал в эфире программы «Пока все дома» в рубрике «Очумелые ручки». 18 мая главному Самоделкину нашего телевидения исполняется 60.

Зачем все это было нужно? Сложно сказать. Едва ли кто-то использовал в быту странные изобретения. Шарм этой рубрики был в другом. Она привносила необходимый элемент абсурда в пресноватые разговоры Тимура Кизякова за столом в гостях у известных людей. Сам процесс изготовления этих необычных вещей завораживал и отвлекал. Из подручных средств рождалось нечто необычное, пусть и бесполезное. Бахметьев был первым в пространстве массмедиа профессиональным лайфхакером из 90-х. Кстати, этот жанр сейчас один из самых популярных в YouТube.

Сама история его появления в программе Кизякова эпична и говорит обо всем. Тележурналист заприметил чудаковатого изобретателя в студенческом лагере под Алуштой. Бахметьев прославился тем, что смастерил фонтан для сцены Зеленого театра. Концерт скоро должен был начаться, а фонтана не было. Ржавым серпом изобретатель отчекрыжил кусок 30-метрового садового шланга, нашел на свалке трубу и большой эмалированный таз. Пробил в нем дырку, вставил трубу. Так таз стал чашей фонтана, а в вместо статуй рабочих и колхозниц при нем выступила половина населения лагеря. Ставший свидетелем инженерного чуда Тимур позвал Андрея в свою команду. Тот отказался. Но Кизяков проявил настойчивость и в итоге 18 лет просидел с инженером за одной партой «очумелых ручек».

Андрей Бахметьев пришел в «Пока все дома» Тимура Кизякова в 1992-м. Фото: YouTube

На заре нулевых Бахметьев принял решение уйти из передачи и пропал. Может, почувствовал, что над его поделками все чаще потешаются, может, решил посвятить себя любимому делу всерьез. Или денег хотел заработать. Андрей признавался, что параллельно со съемками работал на четырех работах и телевидение отнимало у него 75% времени, принося 11% доходов. Он писал сценарии для «Ералаша», был владельцем бренда «Спокойной ночи, малыши!» - выпускал детский журнал, шоколадки с изображением Хрюши и Степашки, посуду и игрушки. В 2013 году учредил детский фестиваль «Наука фокусов», проводил его в Москве на Воробьевых горах.

Никаких соцсетей Бахметьев до сих пор не ведет. Интервью давать не любит. Пару лет назад изобретатель навестил добрую знакомую Елену Малышеву в «Жить здорово!», где показал новое изобретение - семейный конструктор «Знаток», получивший главный приз престижной международной выставки детских товаров в Гонконге в номинации «Лучшая детская игрушка». При помощи изобретения школьники могут проводить эксперименты по физике прямо на дому, собирать научные приборы и приспособления. Вместе с китайским коллегой Чжан Тяньго наш мастер выпустил также серию обучающих книг с «говорящими ручками». Живет с женой, двое его детей выросли, а так бы наверняка играли в созданный папой конструктор.

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