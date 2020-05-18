«В Крым я не поеду, естественно»: Ксения Собчак поделилась планами на летний отпуск

Ксения Собчак уже задумалась об отпуске. Телеведущая опубликовала на своем Youtube-канале видеоролик, в котором поделилась планами на летний отдых. Ксения привыкла отдыхать на лучших курортах планеты – от экзотических Мальдивских островов до Лазурного берега Франции. Обычно летом Ксения гостила на яхте своих друзей – миллионеров и плавала по Средиземному морю от французской Ниццы до итальянской Сардинии. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Собчак уверена, что летом границы нашей страны останутся закрытыми. И потому призналась, что летний отпуск ей впервые придется провести в России.

- Не то чтобы я так собралась — просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно, - сообщила Ксения. - Пока думаю об Алтае.

Пока что Собчак смущает тот факт, что многие регионы России ввели обязательный двухнедельный карантин для людей, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Ксению глубоко возмутило то, что москвичей и питерцев считают разносчиками заразы.

- Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку «печатью COVID" в паспорте», - сетует телеведущая.

А пока что Ксения и ее муж, режиссер Константин Богомолов проводят самоизоляцию в принадлежащем телезвезде таунхаусе на Рублевке. Карантин сделал супругов настолько домашними, что Богомолов даже приобрел тандыр и учится готовить мясо. Если раньше молодожены предпочитали питаться в ресторанах, то самоизоляция сделала Ксению настоящей хозяюшкой: она научилась готовить и балует мужа блюдами собственного приготовления.

xenia_sobchak Телеведущая самоизолировалась с мужем Константином Богомоловым.

Во время одного из прямых эфиров Богомолов поделился семейными секретами. Оказывается, по утрам он может входить в спальню к жене только когда она полностью проснется. А еще Константин описал настроение своей избранницы по утрам.

- Настроение - ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все - это конец. Выскальзываю из комнаты, - сообщил режиссер. - Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в вотсап - в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней в комнату.

Ксения, в свою очередь, призналась, что ее бесит уменьшительно-ласкательное прозвище, которое ей придумал муж. Но со временем она привыкла и даже стала сама употреблять его.

- Мася! Это какой-то «Дом-2», - возмутилась бывшая ведущая скандального телепроекта.