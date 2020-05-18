«Тогда еще не было груди, даже не верится»: Анна Семенович поделилась старым снимком в купальнике

Многие звезды на самоизоляции взялись пересматривать свои домашние архивы. Вот и Анна Семенович решила перелистать семейный альбом. В Инстаграме певица поделилась фотографией из прошлого, на которой она позирует вместе с братом. Снимок сделан в 1990-м году в Сочи, на фото юная Анечка загорает на пляже в купальнике.

- А тогда еще не было груди… даже не верится… - шутливо подписала снимок обладательница аппетитного пятого размера бюста.

Хотя на фото Анне не больше 10 лет, уже заметно, что она – будущая звезда. Девочка росла очень артистичной, более того, уже тогда было понятно, что она станет настоящей красавицей. Семенович с трех лет серьезно занималась фигурным катанием, она стала мастером спорта международного класса, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата России. Анна каталась вместе с Романом Костомаровым, который впоследствии завоевал олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой. В 21 год из-за серьезной травмы Семенович была вынуждена оставить спорт.

Анна Семенович поделилась раритетным снимком. Фото: Инстаграм.

Именно тогда возлюбленный-продюсер посоветовал Анне заняться пением. Так она попала в группу «Блестящие» и благодаря яркой внешности превратилась в звезду девичьего коллектива. Пышный бюст артистки стал ее визитной карточкой и, как не раз шутила Семенович, главным источником ее доходов.

Долгое время подозревали, что Анна сделала пластику груди, вставив импланты пятого размера. Однако сама Семенович в шоу «Секрет на миллион» призналась, что больна гигантомастией, из-за чего её бюст однажды вырос до девятого размера, доставляя ей огромные неудобства. Она перенесла операцию по уменьшению груди на 4 размера, но бюст после этого не перестал расти.

Певица призналась, что больна гигантомастией, из-за чего её бюст однажды вырос до девятого размера.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В минувшие выходные Семенович поделилась с поклонниками в Инстаграме еще одной, куда менее позитивной фотографией. Анна показала травмированную ногу – она вывихнула лодыжку. Ноги сильно распухла и, судя по всему, причиняет своей хозяйке сильную боль.

- Кто-то подвернул ногу, и теперь хромает, - пожаловалась звезда.

Анна пожаловалась в Инстаграме, что повредила ногу.

Анна травмировала ногу во время праздника, который она организовала для подруг. Семенович решила еще раз отпраздновать день рождения. 1 марта ей исполнилось 40 лет, и вот теперь она отметила круглую дату еще раз. Вместе с подругами Семенович съела жареного барашка, а после устроила танцы на берегу озера. Видимо, именно тогда певица оступилась и повредила ногу.