2020-05-18T03:31:25+03:00
Спорт

Фигурист Квителашвили тремя словами описал тренера Этери Тутберидзе

Грузинский спортсмен работает в группе у этого наставника дольше всех
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тренер Этери Тутберидзе.Тренер Этери Тутберидзе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представляющий Грузию фигурист Морис Квителашвили уже достаточно долго работает с тренером Этери Тутберидзе. 25-летний спортсмен - по-настоящему "ветеран" в группе у этого наставника. В 2020 году он выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы и это является его высшим достижением за спортивную карьеру. Его опередили в Граце только россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

Как и все люди, сейчас Квителашвили находится на режиме самоизоляции и тем не менее он нашел возможность появится в прямом эфире Инстаграма бывшей фигуристки Лины Федоровой. Она дважды побеждала в парном катании на чемпионатах мира среди юниоров. Звездный, в общем, получился эфир.

Говоря о своем тренере Этери Тутберидзе, Морис дал ей краткую характеристку в трех словах:

- Сильный, справедливый, строгий (тренер), - сказал Квителашвили. И потом добавил. - Я давно уже у Этери Георгиевны, именно этими прилагательными и можно ее охарактеризовать.

Но в целом же фигурист сказал, что уважительно относится ко всем тренерам, с которыми он работает на протяжении своей карьеры:

- Я к каждому отношусь хорошо, мне со всеми комфортно. Когда целая делегация (тренеров на турнире), то совсем комфортно. А еще и президент федерации если рядом. Чувствую ответственность перед ними, и всегда хочется выступить даже лучше, чем возможно, - признался спортсмен.

Отметим, что до сезона 2015/2016 фигурист выступал как русский спортсмен, но затем принял решение перейти в сборную Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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