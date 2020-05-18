Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 мая 2020: 8926 человек заболели за сутки

В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случая коронавируса в 81 регионе. Продолжается спад числа заболевших: еще вчера было выявлено 9 709 случаев. Новые данные на 18 мая 2020 года опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

- У 40,1% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксирован еще 91 летальный исход, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в Москве – 3238 человек, в Московской области - 921, в Санкт-Петербурге – 425, в Нижегородской области – 279, в Свердловской – 130, Саратовской – 117, Брянской – 115, Калужской – 109, Красноярском крае – 107, Ульяновской области – 106, Ярославской – 103, Владимирской – 99.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 2836 человек. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 18 мая зарегистрировано 4 797 892 подтвержденных случая коронавируса. За сутки количество заболевших выросло на 81 508, что составляет 1,73%.

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