2020-05-18T07:45:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 18 мая 2020: почти 150 тысяч человек заболели COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 18 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 18 мая 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыКоронавирус в Турции, последние новости на 18 мая 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 18 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 149 435 случаев заболевания, 4 140 человек скончались, 109 962 человека - выздоровели.

Турция ослабляет введенные раннее карантинные меры. Так, уже с 11 мая в стране возобновилась работа кафе, ресторанов, торговых центров и промышленных предприятий. Кроме того, въезд и выезд в крупных городах открыли, запустили железнодорожное и автомобильное сообщение. А местные жители теперь могут выходить на прогулку. Но – осторожно, соблюдая социальную дистанцию.

Конечно, пока не все ограничения сняты. Так, в Турции в некоторые провинциях до сих пор вводят комендантский час – запрет на выход из дома. Обычно он действует в выходные, но иногда его вводят уже в будни.

Недавно стало известно и о том, что летом в Турции начнется туристический сезон. Сначала возобновится внутренний туризм, а уже в середине июня отельеры будут ждать гостей из других стран. Конечно, теперь требования к отелям и гостиницам ужесточатся, владельцам необходимо будет получать «сертификаты здоровья». Все это делается для безопасности туристов и местных жителей.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 18 мая 2020 года, накануне там выявили более чем 1,3 тысячи новых заболевших. 44 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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