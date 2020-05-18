Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 18 мая 2020: 3238 человек заболели за сутки

В Москве, по данным на 18 мая 2020 года, зарегистрирован спад по количеству заболевших коронавирусом – выявили 3238 новых случаев заражения (для сравнения вчера – 3855). Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8 926.

- Число заболевших в Москве 3238, в Московской области – 921 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

С каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 18 мая, коронавирус победили 28 913 человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Врачи назначают лечение в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.

Напомним, что москвичи с 15 мая начали проходить бесплатное ИФА-тестирование в городских поликлиниках. Исследование позволит уточнить цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве.

Как меняется статистика заболеваемости по Москве Графика: Оперативный штаб

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