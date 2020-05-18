2020-05-18T07:54:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 18 мая 2020: в стране за сутки зафиксировали наименьшее число умерших от COVID-19

Мы представляем последние новости на 18 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 18 мая 2020: в стране снимают ограничительные мерыКоронавирус в Италии, последние новости на 18 мая 2020: в стране снимают ограничительные мерыФото: REUTERS
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Ситуация с COVID-19 в стране нормализовалась. Число госпитализированных уменьшается, а число выздоровевших – увеличивается. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 18 мая 2020 года, в стране с начала пандемии выявлено 225 435 случаев заражения, 125 176 человек выздоровели, 31 908 человек - скончались.

Италия постепенно ослабляет ограничительные меры. Сейчас местные жители уже могут гулять, встречаться с родственниками и заниматься спортом на улицах. Конечно, при этом все обязаны соблюдать социальную дистанцию. А в скором времени жителям Италии даже разрешат передвигаться по стране. Раньше это было запрещено из-за пандемии.

Также некоторые предприятия и компании Италии возобновили работу, постепенно в городах открываются закрытые ранее магазины и заведения общепита. Но пока блюда и напитки, например, продают только «с собой».

Кроме того, в Италии готовят к открытию пляжи. Ради безопасности отдыхающих количество шезлонгов уменьшат, а все оборудование будут дезинфицировать. Так что лето у итальянцев должно пройти хорошо. А вот туристам въезд, скорее всего, будет запрещен до конца года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 18 мая 2020 года, накануне в стране число жертв COVID-19 за сутки выросло на 145. Это самый низкий прирост с начала пандемии.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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