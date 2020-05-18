Коронавирус в США, последние новости на 18 мая 2020: выручка иммиграционной службы может сократиться на 60 % из-за пандемии

Власти США уверены, что к концу года ученые уже создадут вакцину от COVID-19. А пока последние новости о коронавирусе на 18 мая 2020 года таковы: в стране выявлены 1 486 757 зараженных, 89 562 человека скончались, 272 265 - выздоровели.

Высокое число зараженных связывают с хорошей системой тестирования. Так, за одну неделю около 10 миллионов американцев проходят тест на COVID-19. Обходится это в 11 миллиардов долларов.

Если говорить о важных проблемах, то штатах на фоне пандемии миллионы американцев остались без работы. Уровень безработицы, по мнению экспертов, находится на том же уровне, что и во времена Великой депрессии. За получением пособий образуются огромные очереди.

Но постепенно США начинает выходить из карантина, так что, возможно, ситуация с безработицей нормализуется. В штатах открываются кафе и рестораны, но все гости обязаны соблюдать дистанцию в помещении.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 18 мая 2020 года, пандемия негативно отразилась на финансировании иммиграционной службы. Тем более, что страна получает гораздо меньше заявок на получение гражданства и вида на постоянное жительство. Поэтому сейчас иммиграционная служба США добивается от правительства 1,2 миллиарда долларов. Их выручка, по прогнозам, может сократиться более чем на 60 %.