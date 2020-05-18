2020-05-18T11:33:54+03:00
Происшествия

Женщина за 700 000 рублей выкупила у мошенников клад из "подвала старого дома", но монеты оттуда были поддельными

Старинные монеты стали отливать из серебра высокой пробы и покрывать золотом
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Старинные монеты стали отливать из серебра высокой пробы и покрывать золотом. Фото: Пресс-служба МВД РоссииСтаринные монеты стали отливать из серебра высокой пробы и покрывать золотом. Фото: Пресс-служба МВД России
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О мошенниках, которые продают в общественных местах фальшивые рубли российских императоров "Комсомолка" уже рассказывала. Но с тех пор качество этих липовых рублей серьезно выросло: серебряные монеты стали отливать из серебра высокой пробы, их даже специально старят - покрывают искусственной патиной.Научились делать и золотые монеты. Серебро покрывают сусальным золотом, которое подтверждает пробу.

На днях именно такие монеты двое неизвестных принесли в одну из аптек Красноярска. Люди в строительных спецовках рассказали директору аптеки, что нашли их во время земляных работ в подвале старого дома. Монеты лежали в самоваре, а еще там оказался латунный крест, столовые приборы и бижутерия царской эпохи. Свой рассказ гости проиллюстрировали фотографиями с места находки, снятыми на мобильный телефон.

Люди в строительных спецовках рассказали директору аптеки, что нашли монеты во время земляных работ в подвале старого дома. Фото: Пресс-служба МВД России

Люди в строительных спецовках рассказали директору аптеки, что нашли монеты во время земляных работ в подвале старого дома. Фото: Пресс-служба МВД России

- Заявительница поверила, что найденные предметы имеют историческую и культурную ценность, и приобрела их за 710 тысяч рублей. Но после этого понесла клад в антикварный магазин. Эксперты сделали заключение, что монеты - качественная бутафория. Так самовар угодил в дежурную часть отдела полиции № 11 МУ МВД России "Красноярское". В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в Челябинске, после чего доставили в Красноярск. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас оперативники устанавливают место нахождения второго подозреваемого фальшивомонетчика, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как не стать жертвой обмана в подобной ситуации?

- Подобные сделки не вполне законны, этим и пользуются мошенники. Они понимают, что покупатель не понесет клад в полицию, - рассказал "Комсомолке" известный российский кладоискатель Владимир ПОРЫВАЕВ. - Но тут важно учитывать, что качество поддельных монет серьезно выросло. Сначала мы посмеивались над грамматическими ошибками на рублях, по звону определяли, что это не серебро. Но сейчас не каждый антиквар сможет отличить подделку: монеты подделывают используя ценные металлы. А потому, все подобные сделки должны происходить с участием эксперта, который разбирается в монетах. Такому специалисту достаточно показать на выбор одну-две монеты из клада.

Монеты лежали в самоваре, а еще там оказался латунный крест, столовые приборы и бижутерия царской эпохи. Фото: Пресс-служба МВД России

Монеты лежали в самоваре, а еще там оказался латунный крест, столовые приборы и бижутерия царской эпохи. Фото: Пресс-служба МВД России

Клады действительно продолжают находить. На чердаках, в фундаментах старых домов порой находят клады монет на миллионы рублей. Поэтому мошенники будут и дальше пытаться выдать желаемое за действительное.

- Если вам принесли клад, важно знать, что в нем должны находиться монеты, которые откладывал человек на протяжении своей жизни. И важно учитывать время, в которое он жил. Если в кладе находятся монеты Петра Первого и Николая Второго - вас хотят обмануть. Столько люди просто не жили, - отметил Порываев.

В России активизировались продавцы фальшивых царских рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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