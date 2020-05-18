2020-05-18T12:15:52+03:00
Происшествия

Известного бизнес-коуча задержали за езду под наркотиками по Кутузовскому проспекту

Мужчина рассекал по Кутузовскому на своем Мерседесе, отмечая открытие еще одной точки бизнес-тренинга
Иван РУНЕВ
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Оперативникам предстоит выяснить и разыскать неустановленное лицо, которое продало бизнес-тренеру наркотик, под которым его и задержали оперативники на Кутузовском проспекте в Москве.Оперативникам предстоит выяснить и разыскать неустановленное лицо, которое продало бизнес-тренеру наркотик, под которым его и задержали оперативники на Кутузовском проспекте в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Все случилось в Москве на Кутузовском проспекте. Полицейские несли дежурство и следили за обстановкой на дороге, как вдруг заметили внедорожник «Мерседес», двигавшийся по зигзагообразной траектории. Чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге ДПСники решили тормознуть иномарку: вдруг водителю стало плохо, или же автомобилист просто заснул за рулем после трудного рабочего дня. Но все оказалось не так прозаично.

За рулем сидел молодой человек, который явно находился в неадекватном состоянии. При проверке документов правоохранители установили, что водителем является 34-летний Ренат Мансуров, которого поклонники бизнес-тренинга и прочих подобных мероприятий знают очень хорошо.

Ренат Мансуров - известный бизнес-коуч, ментор, блогер и криптоинвестор. По информации из свободных источников, в разное время был причастен ко множеству различных финансовых организаций, которые в итоге оказывались пирамидами. Сам Мансуров свое участие в незаконных финансовых схемах отвергает, продолжая свою преподавательскую и бизнес деятельность.

- Сначала полиция решила, что мужчина напился и пьяным сел за руль, но запаха алкоголя полицейские не почувствовали. Тогда было решено провести медицинское освидетельствование на предмет наркотического опьянения, а вот оно уже и дало результат, который объяснял поведение мужчины. Ренат Мансуров употребил немалое количество кокаина перед тем как сесть в свой «Мерседес», – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сам инцидент произошел почти год назад, но уголовное дело по статье 228 возбудили лишь 14 мая 2020 года. Оперативникам предстоит выяснить и разыскать неустановленное лицо, которое продало бизнес-тренеру наркотик, под которым его и задержали оперативники на Кутузовском проспекте в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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