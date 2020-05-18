2020-05-18T13:38:27+03:00
Здоровье

Клещи не соблюдают социальную дистанцию

Режим самоизоляции не защищает от инфекций, которые переносят клещи, особенно если вы пережидаете его на даче. О простых правилах, которые помогут снизить и этот риск, напоминает Иван Попов, старший врач-терапевт Лаборатории «Гемотест»
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Какие инфекции переносят клещи

Вопреки расхожему мнению, клещи не прыгают на человека с деревьев, а прицепляются к нему с травы или кустов высотой не больше метра. К сожалению, это означает, что слишком близко познакомиться с паразитом можно не только в лесу, но и в черте города: клещи встречаются не только в парковых зонах, но даже и на городских газонах. Во время укуса вместе со слюной клеща, при помощи которой он обезболивает ранку и прочнее прикрепляется к ней, в кровь человека могут попадать возбудители многих инфекционных болезней.

Самая опасная инфекция – клещевой вирусный энцефалит. Болезнь поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг), и без своевременного лечения чревата параличом, эпилепсией и даже смертью. При этом вовремя распознать заболевание непросто: инкубационный период клещевого энцефалита в среднем длится две недели, но может продолжаться и до 30 дней, после чего у инфицированного человека появляются симптомы, которые легко спутать с гриппом: озноб, сильная головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, тошнота и рвота. В этом случае диагностика затруднительна: по прошествии такого срока человек может и не вспомнить, что когда-то его укусил клещ.

Другая инфекция, название которой у всех на слуху – болезнь Лайма, или боррелиоз. Многие знают, что его характерный симптом – покраснение на коже вокруг места укуса, которое со временем расширяется и превращается в большое красное кольцо. Однако это необязательное проявление боррелиоза: болезнь Лайма может долго, месяцы и даже годы, протекать бессимптомно, а затем поражать разные органы: суставы, сердце, головной и спинной мозг.

Клещи могут передавать и менее известные инфекции – анаплазмоз и эрлихиоз, опасные не только для людей, но и для животных, например, собак. Возбудители этих заболеваний поражают белые клетки крови (лейкоциты) и тромбоциты, тем самым снижая их количество в организме, а позже могут приводить к повреждениям разных тканей и органов. При тяжелом течении этих болезней могут пострадать почки, печень, центральная нервная система.

Чтобы вовремя выявить риск заражения и как можно раньше принять меры, желательно провести исследование самого клеща. Так можно точно оценить опасность и понять, анализы на какие инфекции нужно будет сдать – и когда: у каждого заболевания свой инкубационный период (время, которое проходит от момента попадания возбудителя в организм до проявления симптомов болезни), во время которого идентифицировать ее не получится.

Как защититься от клещевых инфекций

• Узнайте, какие болезни клещи переносят в вашем регионе. Полный список эндемичных по клещевому энцефалиту территорий, например, регулярно публикует Роспотребнадзор. Информация может пригодиться, чтобы понять, на какие инфекции нужно будет провериться в первую очередь, если избежать укуса не удалось.

Карта эндемичных территорий РФ

Карта эндемичных территорий РФ

Карта эндемичных территорий Московской области.

Карта эндемичных территорий Московской области.

Карта эндемичных территорий Санкт-Петербурга.

Карта эндемичных территорий Санкт-Петербурга.

• Носите закрытую одежду. Штанины и рукава должны быть достаточно длинными и плотно прилегать к телу, брюки можно дополнительно заправить в обувь. Плотность ткани особенного значения не имеет: даже если клещ попробует прокусить тонкую материю, он, скорее всего, просто застрянет.

• Выбирайте светлое. После того, как клещ попал на тело, он начинает медленно ползти вверх в поисках места, к которому можно присосаться. Обнаружить темную точку в это время намного проще, если она не сливается с цветом одежды.

• Предпочтите молнии пуговицам. Или выбирайте одежду без застежек – так вы оставите клещу меньше возможностей зацепиться за одежду и остаться на ней до возвращения домой.

• Закрывайте шею и не забывайте о головном уборе.

• Обновляйте репелленты. При использовании любого химического защитного средства следуйте инструкции, но не забывайте, что дождь, ветер, жара и пот сокращают время действия репеллентов.

• Периодически осматривайте одежду и тело. Лучше делать это каждый час нахождения вне дома.

• Не пейте парное молоко. Клещи кусают не только человека, но и домашний скот – коров, овец, коз. Многие инфекции могут попасть в организм человека при употреблении некипяченого молока от зараженных животных – отличить их от больных можно далеко не всегда. Помните, что опасность представляет не только само сырое молоко, но и продукты из него: творог, сметана, масло.

Как удалить клеща

Клеща желательно удалить сразу после того, как вы его заметили: чем больше времени вы проведете в близком контакте, тем больше слюны он может впрыснуть в ранку, и тем выше будет риск заражения. Делать это нужно максимально аккуратно – если клеща повредить, его биологические жидкости смешаются с кровью еще быстрее.

• Используйте пинцет или специальный крючок из аптеки. Плотно захватите клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату. Держите руку строго перпендикулярно поверхности тела, поверните тело клеща вокруг оси (неважно, по часовой стрелке или против) и осторожно извлеките его из кожи.

• Если под рукой нет специальных приспособлений, воспользуйтесь обычной ниткой: завяжите ее как можно ближе к хоботку клеща и осторожно подтягивайте вверх, медленно раскачивая в разные стороны.

• После удаления клеща вымойте руки с мылом и продезинфицируйте место укуса йодом, спиртом или перекисью водорода. Самого клеща нельзя обрабатывать ни маслом, ни спиртом, ни антисептиками, иначе он будет непригоден для исследования!

• Положите клеща на кусочек чуть влажной ваты или салфетки в плотно закрывающуюся емкость и как можно скорее отнесите в лабораторию на анализ: там вам точно скажут, был ли клещ инфицирован патогенным организмом и есть ли риск для вашего здоровья. Емкость с живым клещом лучше держать в холодильнике, но можно хранить и в другом прохладном месте (оптимальная температура +2... +8 °С). Мертвого клеща можно хранить только в холодильнике и не дольше 5 суток – с тем условием, что его брюшко осталось целым.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»

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