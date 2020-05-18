В Москве прокуратура проверят информацию об утечке личных данных 40 тысяч нарушителей правил самоизоляции

В понедельник, 18 мая, Прокуратура Москвы начала проверку по факту утечки персональных данных москвичей, получивших административные данные за нарушение режима самоизоляции. Их паспортные данные, мобильные телефоны и другие сведение оказались в общем доступе в интернете. Вся эта информация размещена на сайтах для оплаты штрафов. Найти ее можно по номеру начисления, который легко подобрать, вводя различные комбинации цифр. накануне об это сообщил ряд СМИ.

- Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По разным данным, в общий доступ попали персональные данные более 40 тысяч тысяч человек. Все они ранее были оштрафованы на 4000 рублей за выход из дома после подтверждения диагноза коронавирусная инфекция.

Кроме того, прокуратура изучит данные о торговле персональными данными москвичей, которые ранее оформили цифровые пропуска для передвижения по городу. Предложения о продаже такой базы данных сейчас активно распространяются в «черном интернете».

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