«Мир» против коронавируса. Платежная система «Мир» перевела 12,7 миллионов в помощь врачам нескольких регионов

За первый месяц проекта платежная система «Мир» перевела в благотворительный фонд «Живой» более 33 миллионов рублей для оказания адресной помощи больницам. Так, для московских клиник в фонд поступило 8,9 миллионов. На эти деньги для врачей закупили более 30 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ). Еще 3,8 миллиона от платежной системы «Мир» переведены для покупки медицинской экипировки врачам республики Калмыкия. В больницы этого региона уже отправили более 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для медиков.

Ранее СИЗы и медицинское оборудование на общую сумму 4,2 миллиона рублей были направлены в больницы Краснодарского края, готовятся посылки в ряд других регионов. Проект #МирПомогаетВрачам, реализуемый национальной платежной системой «Мир», помог приобрести более 52 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для врачей, которым сейчас поддержка нужна как никогда, ведь они каждый день рискуют своей жизнью, спасая больных коронавирусом.

Суть проекта в том, что за каждую оплату в российских интернет-магазинах и онлайн-сервисах по карте «Мир», платежная система переводит 1 рубль из собственных средств на помощь больницам. Учитываются абсолютно все проведенные онлайн операции по картам «Мир» любого банка, совершенные на территории России с 17 апреля по 20 июля.

- Проект #МирПомогаетВрачам направлен на поддержку медицинских учреждений в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего. И мы хотим, чтобы каждый человек, который пользуется картой «Мир», почувствовал себя причастным к этой помощи врачам. Для нас самое главное, чтобы помощь оказывалась оперативно и своевременно, и каждые две недели мы направляем посылки в больницы разных регионов, - говорит генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Кстати, все деньги, которые в рамках этого проекта перечисляются на поддержку врачей, можно отследить на сайте.