Жители «атомных» регионов поддерживают ядерную энергетику

Исследовательская компания «ЭлаНКом» провела исследование во всех регионах, где действуют АЭС. Социологи стремились выяснить отношение людей к атомной отрасли и к соседству станций.

-Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для людей в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, степень отзывчивости жителей была достаточно высокой. Именно поэтому, хочется выразить им нашу благодарность за то, что исследование 2020 года состоялось, - отметила руководитель проекта «ЭланКома» Анна Двинских.

Итоги таковы. В среднем 74,4% населения «атомных» регионов поддерживают развитие атомной отрасли. Наибольшую поддержку она получила в городах, расположенных возле АЭС - 87,13%. В некоторых регионах этот показатель заметно вырос по сравнению с прошлыми годами. Например, в Курской области, где строятся новые блоки, и жители связывают с этим развитие региона.

Отношение к работающим по соседству станциям примерно на том же уровне. Во всех регионах больше половины опрошенных видят в АЭС весомое преимущество перед другими областями, у которых этих станций нет.

Большинство участников опроса связывают будущее энергетики прежде всего с двумя направлениями: атомной и альтернативной. Они значительно обогнали гидро-, газовую и угольную энергетику. Атомная энергетика ассоциируется у респондентов с «перспективным источником энергии», «пользой для человека» и «эффективной заменой нефти и газа».

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Опрос проводился в Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областях. В нем приняли участие 10 тысяч человек из 60 городов.