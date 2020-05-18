Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" - об изменениях в настроении россиян

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров расскажет сегодня, 18 мая, в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, как россияне относятся к коронавирусу и насколько доверяют власти.

Ранее в результате исследования ВЦИОМа стало известно, что почти 60% россиян планируют провести дома летний отдых. 57% опрошенных не планируют никуда ехать в отпуск, 35% хотят провести лето на даче, а 11% готовы к поездке в другой российский город. Чаще всего это Краснодар, Алтай или Санкт-Петербург. Отправиться за границу планируют всего 3% россиян.

Другой опрос ВЦИОМа показал, что 80% россиян готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса.

Опрос, проведённый среди россиян 2 мая, показал, что 82% опрошенных считает, что пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит сейчас. 9% респондентов ответили, что он либо прошёл, либо ещё впереди.