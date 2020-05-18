В апреле число краж машин снизилось наполовину

Сдержанный оптимизм испытали крупные страховые компании. Те, что работают с клиентами, заключавшими договора по КАСКО. Ведь в России в апреле 2020-го резко упало число заявлений по угону автомобилей. Снижение за месяц составило более 50 процентов. Одним из факторов страховщики считают карантинные меры. Злой коронавирус заставил власти насупить брови на федеральном и региональном уровнях. И многие чтящие букву закона граждане стали бдеть. Поставили машины на прикол на охраняемые стоянки. Заработала система электронных пропусков. Ужесточились проверки на дорогах. Угонщики почувствовали стеснение в груди.

Нет, конечно, кое где у нас порой честно жить не хочет автоугонщик. Вот и на вольный град Питер пришлось 58% всех автоугонов. А, например, Москва, где штрафуют словно дышат, показала всего 29% из общего числа заявлений по угонам.

Что угоняли в период пандемии чаще всего? В пятерке лидеров Toyota Camry и KIA Rio Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. А еще говорят, что корейцы с японцами с вирусом справилоись быстрее всех...